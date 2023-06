Roadtrip langs de wijndomeinen: Open Wijngaardfeesten bij twaalf lokale wijnbouwers

In het weekend van zaterdag 1 en zondag 2 juli openen tal van wijndomeinen hun deuren voor het grote publiek tijdens de Open Wijngaardfeesten. Tijd om vooruit te blikken met Jill Boudrez, voorzitter van Vintage Heuvelland de vzw die dit evenement mee ondersteunt.

Jill Boudrez (47) is sinds een tweetal jaar voorzitter van Vintage Heuvelland. Ze volgde toen José Lemahieu op, die nu erevoorzitter is. Tot voor kort was ze aan de slag op de communicatiedienst van Stad Poperinge en binnenkort start ze een nieuwe professionele uitdaging. Jill is afkomstig uit Rumbeke, maar verhuisde meer dan 20 jaar geleden naar Heuvelland. “Mijn interesse voor wijn was er altijd al, maar kreeg een extra boost door in Heuvelland te komen wonen. Intussen volgde ik een opleiding sommelier aan Syntra West. Thuis hebben we enkele wijnstokken, waarmee we al experimenteerden. Wijn produceren op grotere schaal deed ik nog niet, maar zeg nooit nooit. Naast de wijnen van onze leden ben ik fan van de streek rond Saint-Pourçain in Centraal-Frankrijk. Het is de oudste wijnstreek van Frankrijk. Verder probeer ik veel wijnen en stijlen te proeven, want elke wijnmaker heeft zijn eigen verhaal en dat maakt het interessant.”

Vintage Heuvelland vzw groepeert 22 gepassioneerde wijnbouwers uit de Westhoek. 16 daarvan hebben wijngaarden in Heuvelland. “De hellingen, de invloed van de Noordzee en de bijzondere bodem met ijzerzandsteen creëren een uniek gebied om aan wijnbouw te doen”, zegt Jill. “Onze vzw zet zich in om de lokale wijnbouw te promoten, de kruisbestuiving tussen de wijnbouwers te coördineren en van elkaars wijnen te genieten. De wijnbouw in België is uiteraard nog klein in vergelijking met traditionele wijnlanden Frankrijk, Italië en Spanje waar het al van generaties ver in hun DNA zit. In Heuvelland zien we wel een serieuze opmars, de laatste jaren is het areaal flink uitgebreid tot meer dan 50 hectare, dat is toch 15 procent meer dan ongeveer vijf jaar geleden. We zien dat de stijgende evolutie zich blijft doorzetten, ook buiten onze streek.”

De Franse chansonnier Georges Brassens zei ooit: “le meilleur vin n’est pas nécessairement le plus cher, mais celui qu’on partage”. “Wijn drinken is een sociaal gebeuren, je hoeft niet per se een fles van 200 euro te drinken.”

Open Wijngaardfeesten

“Komend weekend zijn er de Open Wijngaardfeesten van 1 en 2 juli, waar er wijnen zullen gedeeld worden en je kan kennismaken met de enthousiaste wijnbouwers, hun werkwijze en hun gamma. Het concept zit als volgt in elkaar: je betaalt zes euro voor een degustatieglas en daar zit ook één degustatie bij. Verder kan je zaterdag en zondag van 10.30 tot 18 uur een roadtrip maken langs de verschillende domeinen en betaal je per degustatie 1,50 euro. Er is ook telkens animatie voorzien. Dit initiatief is de opvolger van het vroegere wijn- en eetfestijn in d’Hellekapelle. Maar door covid moesten we naar een nieuwe formule zoeken.”

12 deelnemers

Er zijn 12 deelnemende wijnbouwers: in Loker zijn dat Wijngoed Klein Rijselhoek, Wijngoed d’Hellekapelle, in Nieuwkerke wijndomein Cense d’Alouette, in Westouter Domein Entre-Deux-Monts en Heerlyckheyt Roonen Bergh en Domein Vidaigne, in Dranouter Koudekot Wijnmaker, Wijngoed Reyngaard en Wijngoed Monteberg. Buiten Heuvelland nemen Domein Den Nachtegael (Zonnebeke), Wijndomein Ravenstein (Wervik) en Wijngoed Choupette (Staden) deel. “De vzw telt nog meer leden, maar sommigen produceren op kleinere schaal. De vereniging telt 22 leden. Nieuwe wijndomeinen zijn steeds welkom om zich aan te sluiten.”

Jill zal ik proberen zoveel mogelijk domeinen te bezoeken. “Vorig jaar waren er rond de 1.000 bezoekers en nu hopen we meer volk aan te trekken want met Den Nachtegael en Choupette komen er twee nieuwkomers bij. Bovendien zijn er een pak nieuwe wijnen toegevoegd aan het gamma van de leden die wel al deelnamen.” Naast de Open Wijngaardfeesten onderneemt Vintage nog andere zaken. “We zitten regelmatig samen met de leden en ontwikkelden ons eigen 100 procent West-Vlaams product Vintje, zetten onze schouders onder het Leader-project duurzame wijnbouw en werken samen met restaurateurs die minstens twee en liefst meer wijnen van onze leden op hun kaart plaatsen.

Goeie vooruitzichten

2022 was een topjaar en ook de vooruitzichten voor het huidige wijnjaar zien er goed uit. “In het voorjaar was er veel regen en tijdens de bloeiperiode veel zon. Als het in september en oktober slecht weer zou zijn, dan kan het wel nog een ander verhaal worden. Of de hitte een rol speelt? Bij te warme temperaturen kan het rendement wel dalen, maar zolang het tropische temperaturen zijn van 40 graden en meer hoeven we ons daarover niet veel zorgen te maken. In het zuiden van Spanje is de situatie ernstiger, daar worden de druiven bij extreme hitte als het ware geroosterd.”