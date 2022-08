Roadrock verwelkomt 2.000 bezoekers op nieuwe locatie in Kuurne

Net geen 2.000 festivalgangers zijn gisteren afgezakt naar de zesde editie van het festival Roadrock, dat voor het eerst doorging op Kuurnse bodem.

Vooral de heatliners Therapy? en Hooverphonic konden op heel wat publiek rekenen. Gezien ook de weergoden zich van hun beste kant toonden, was het genieten voor de aanwezige festivalgangers.

Droomscenario

“De Vlaskouter is voor ons een droomscenario”, opent organisator Geert Lefevre, “Nadat wij vorige edities geregeld van locatie dienden te veranderen, is het vooral een pluspunt dat ons festival vanaf heden een vaste stek krijgt. Het festivalterrein is goed gelegen en ondanks de werkzaamheden die momenteel plaatsvinden in het Kuurnse gemeentecentrum toch goed bereikbaar.”

“Over de opkomst die wij zaterdag hadden op ons festival hoor je ons alvast niet klagen. Alles is vlot verlopen en de sfeer was fantastisch. De Vlaskouter zorgt alvast voor extra festivalsfeer, mede omdat Roadrock kon plaatsvinden op een echt grasveld, wat soms niet mogelijk was bij voorgaande edities.”

(NS)