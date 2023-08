Ridefort ‘23 pakt uit met resem topconcerten

Zondag 3 september organiseren de Vrienden van het Lied Ridefort ’23, een dag vol muziek, amusement en vooral een gezellig samenzijn waarbij de vergelijking met de Kasteelfeesten in 2019 niet ver te zoeken is.

De coronaperiode liet weinig mogelijkheid om in de daaropvolgende jaren iets grootschalig te organiseren. Maar de wil was er en zo werd vorig jaar beslist om opnieuw iets te plannen. “We hebben even gepolst bij de familie Pecsteen of we een nieuwe editie van de Kasteelfeesten mochten organiseren, maar de timing bleek niet goed. Vandaar dat we zochten naar een andere locatie centraal in het dorp. De omgeving van Ridefort, met de bijhorende infrastructuur, het Savio Speelplein en het terrein achter de Scoutslokalen, bleek ideaal”, vertelt Dominiek Schrauwen. “Zonder kasteel kunnen we niet van Kasteelfeesten spreken. De locatie is bovendien wat te klein om het even groot te kunnen aanpakken, maar we gebruiken dezelfde ingrediënten: optredens op twee podia, food-en drankstandjes en animatie voor de kleinsten met medewerking van verenigingen.”

gratis topoptredens

“Fanfare St-Cecilia opent omstreeks 10.15 uur. Daarna gaat de finale van Toets door, een Vlaamse pop- en kleinkunstwedstrijd. Drie groepen nemen het in de eindstrijd tegen elkaar op. De winnaar mag om 13u30 het festival openen. ‘s Middags staan de hilarische fratsen van Die Verdammte Spielerei op het programma. Om 14.30 uur staat Broes op de planken, winnaar van de award voor Beste live folkgroep van het jaar. Om 16.30 uur mag Yevgueni de harten van jong en oud verblijden en om 18.30 uur sluiten wij af met het beste wat de Brugse regio te bieden heeft. Raymond van het Groenewoud is voor de vierde keer bij ons te gast. De optredens worden aan elkaar gepraat door oud Ruddervoordenaar Dries Heyneman. We wilden het event laagdrempelig houden: de inkom is gratis. Niet zo evident met dit programma. We hopen op goed weer en een positieve respons. Dat zal onze organisatie motiveren om verder te gaan op ons elan”, besluit Dominiek. (GST)