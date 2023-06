Ri4Vos zomert met Streekgenot ’23 in Ieperse deelgemeenten Elverdinge, Boezinge en Vlamertinge

Wim Vandamme en Bart Devos van vzw Ri4Vos namen tijdens de voorbije herfst- en wintermaanden de tijd om achter de schermen te polsen welk zomermenu ze Ieper kunnen voorschotelen. De basisingrediënten hierbij zijn ondertussen genoegzaam bekend: gratis, kwalitatief, muzikaal, openlucht en voor elk wat wils.

De Ieperse Dinsdagen, die vorig jaar driemaal op de Grote Markt heel wat mensen uit de bol wisten te doen gaan, krijgen deze zomer geen vervolgeditie.

Onzekere tijden

Het gratis aanbieden van een volwaardig evenement, uitsluitend gedragen door privégelden, blijkt momenteel door de nasleep van de coronapandemie, de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis en de huidige financiële onzekere tijd niet realiseerbaar te zijn.

Het wordt uitkijken naar de zomer van ’24 om een nostalgische blik naar de glorierijke Muzikale Dinsdagen nieuw leven in te blazen.

Artistieke invulling

“Streekgenot, het sociocultureel project dat vzw Ri4Vos op vraag van het stadsbestuur van Ieper al twee zomers succesvol organiseerde, zal ook in 2023 garant staan voor enkele memorabele concertdagen”, vertellen Bart Devos en Wim Vandamme.

“Deze keer zijn het echter niet enkele binnenstraten in het stadscentrum die dienst doen als decor voor het gebeuren, maar werd er gezocht naar enkele locaties in de deelgemeenten. Bedoeling hierbij is om het reeds bestaande verenigingsleven te bedanken en bijkomend aan te sterken. Vzw Ri4Vos zorgt voor de artistieke invulling terwijl de bijhorende drank- en foodverkoop georganiseerd wordt door de gemeentelijke verenigingen.”

Elverdinge, Boezinge en Vlamertinge

“En zo zal deze zomer het stadspodium opgesteld worden op zondag 23 juli in Elverdinge (OC Den Elver), op zondag 30 juli in Boezinge (OC Ten Vrielande) en op zondag 13 augustus in Vlamertinge (Kerkplein). Tijdens elke concertdag zullen streekgebonden artiesten hun ding doen op en rond het podium en wordt er gezorgd voor sfeervolle randanimatie voor jong en oud.”

“Aan de artistieke invulling wordt momenteel nog volop gesleuteld. Ben of ken je een muzikant/band/act uit de streek die ernaar uitkijkt om eens vanop het stadspodium op een van de locaties/datums te komen spelen? Neem dan contact op met Ri4Vos via streekgenot23@gmail.com.”

Samenwerking binnen gemeenten

“Bart Devos, Wim Vandamme, Diego Desmadryl en ikzelf hebben samengezeten om te kijken hoe we dit gingen aanpakken”, vervolgt schepen voor Cultuur Valentijn Despeghel (Vooruit).

“We zijn gaan kijken naar lokale verantwoordelijken. Cédric Deknock en Kristof Goethals zijn verantwoordelijk voor Boezinge, Phillippe Dequidt en Nina Verfaillie voor Elverdinge en Jeroen Bossaert voor Vlamertinge. Zij hebben heel wat verenigingen aangesproken die zullen helpen met de bar. Dat zal dus niet in samenwerking zijn met de horeca.”

“Het is de bedoeling dat de lokale verenigingen aan dit initiatief een centje kunnen bijverdienen. Het bedrag dat de stad aan Ri4Vos geeft blijft hetzelfde. Ri4Vos organiseert alles verder. Voor ons was het doel om het verder te zetten, maar de verenigingen uit de deelgemeentes ook eens een kans te geven.”

Meerwaarde

“Vanuit Ri4Vos hebben we dit heel aangenaam ervaren”, klinkt het bij Ri4Vos. “De bedoeling is altijd geweest om samenwerking te hebben in de straten, nu is het de bedoeling om dit te verwezenlijken in de gemeenten. Het verenigingsleven dat al sterk aanwezig is, moet aangewakkerd worden om samen de schouders te zetten onder dit project.”

“De meerwaarde die we ontdekt hebben, is dat er niet alleen samenwerking is binnen de gemeentes maar ook over de gemeentes heen. We hopen dat het een even succesvolle editie zal zijn als de vorige twee edities.”

Lokaal talent

Er zijn dus drie speeldata op drie zondagen: op zondag 23 juli in OC Den Elver in Elverdinge, op 30 juli in OC Ten Vrielande in Boezinge en op 13 augustus op het Kerkplein in Vlamertinge. Er wordt telkens gestart om 11.30 uur met een aperitiefconcert door plaatselijke groepen.

De volledige dag, tot 22 uur, is er animatie en zijn er vier optredens. Zo wordt het lokaal talent gepromoot en wordt aangetoond dat de programmatie niet altijd met artiesten van ver moet zijn. Jongeren zien zo ook de tussenstap en de haalbaarheid om op een groter podium te geraken.

Professionele klank- en lichtinstallatie

De optredens vinden plaats op een groot podium met professionele klank- en lichtinstallatie. Er zijn ook drank- en eetstandjes. Het programma spreekt jong en oud aan met een brede waaier aan muziek waaronder rap, beatbox, Nederlandstalige muziek, West-Vlaamse teksten, covers…

Het wordt een familiegebeuren waarin de kindjes ook aan hun trekken komen met doorlopend een springkasteel en kinderanimatie door Kostumation. Het hele gebeuren is telkens gratis.