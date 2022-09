Reuzeschilderij op Leiebrug in Wervik zet Gallo-Romeins Weekend in de kijker

Een reuzeschildering op de Leiebrug in de Hansbekestraat nabij de parkbegraafplaats in Wervik zet het Gallo-Romeins Weekend komende zaterdag 1 en zondag 2 oktober in de kijker. Sonja Mazereel uit Oostvleteren maakte een tekening van liefst 90 meter lang en tot 12 meter breed. “Nooit eerder maakte ik een grotere tekening”, zegt Sonja.

“Het gaat om een beeltenis van twee figuren: een Romeinse legionair versus een Keltische krijger. Ze staan recht tegenover elkaar als op een speelkaart.”

Sonja Mazereel begon met het uitzetten van het raster van de tekening. “Het ging om meer dan 800 vakken”, vertelt ze. “Daarna tekende ik de contouren van de figuren uit.”

Vrijwilligers helpen

Ondertussen was er een oproep voor de hulp van vrijwilligers en kwamen er een aantal helpen. Ook KSA Grensvuur kwam vorig week zaterdag schilderen. “Met de hulp van een ploeg enthousiaste vrijwilligers werden de vlakken één voor één ingekleurd aan de hand van een rasterplan”, zegt de artieste.

Regelmatig gooide regen roet in het eten en werden een paar partytenten geplaatst. “Zondag waren we klaar met het titanenwerk”, zegt Sonja. “Het kunstwerk is zo groot dat een drone eraan te pas kwam.”

Verdwijnt langzaam

Hoe lang het werk nog te bewonderen zal zijn, hangt af van de weersomstandigheden. “Er werd milieuvriendelijke plakkaatverf gebruikt die lichtjes gefixeerd werd”, klinkt het. “Hierdoor is het beperkt ‘houdbaar’. De weerelementen zullen het langzaam doen verdwijnen.