Veertig jaar nadat discobar Studio Rainbow furore maakte op tal van feesten in de regio, halen de deejays van weleer hun oude platen vanonder het stof voor een reünieavond. Op zaterdag 23 april maken de vrienden CC De L!NK in Sint-Eloois-Winkel nog eens onveilig. “Maar discomuziek, dat draaien we niet.”

In 1977 richtten enkele Winkelse vrienden Studio Rainbow op. “We trokken in die tijd heel geregeld naar cafés op en rond de Izegemse markt. Het was de periode van pure disco en dat werkte bij sommige jongeren meer dan eens op de zenuwen”, aldus mede-oprichter Jan Delaere (62).

Samen met zijn buurjongen Philiep Declercq begon hij zelf te experimenteren met muziek. Een zelfbouwpakket boxen was daar een eerste en belangrijk onderdeel van. “En toen kwam die allereerste keer in Lendelede, waar we het gemeenschapscentrum Den Tap onveilig mochten maken. Eigenlijk was zelfs onze zelfgemaakte muziekinstallatie toen nog een beetje onveilig.”

Geen rijbewijs

Na de vuurdoop in Lendelede volgden enkele optredens in eigen gemeente. Zo kleurde Studio Rainbow een avond vol met Beatlesmuziek. “De zaal zat afgeladen vol”, gaat Jan verder. “We waren vertrokken. De Studio Rainbow-trein denderde de eerste jaren op volle toeren.” Studio Rainbow werd stilaan een begrip in het uitgaansleven in de regio. De drie broers Jan, Kurt en Guy Delaere, en Philiep Declercq en Geert Van Gheluwe waren onder andere vaak te zien in zaal ISO in Izegem.

“Daar werden de voorbije periode tal van covidvaccins toegediend, maar wij zorgden er tussen 1977 en 1989 voor een muzikale spuit. Het waren avonden met vaak tweeduizend aanwezigen. Gelukkig konden we toen ook rekenen op tal van medewerkers. In de beginjaren hadden we bijvoorbeeld zelf nog geen rijbewijs.” De vijf vrienden blikken terug op ruim tien fantastische jaren. Zo speelden de deejays onder andere op avonden waar De Kreuners of The Bet het hoofdprogramma vormden.

“Heel speciaal en op zijn minst berucht waren zeker de optredens van de Engelse formatie OPM, die twee keer naar België afzakte”, herinneren de vrienden zich nog. In de zomer van 1981 waren zij naar Engeland getrokken. “Op een van de campings die we aandeden, leerden we de Engelsen kennen. Het klikte meteen.” De Engelse formatie kwam door het goede contact tot twee keer toe naar de regio om er samen met Studio Rainbow op te treden. Na ruim tien jaar hield Studio Rainbouw op te bestaan.

“De vrijages van de Rainbow-deejays en de crew zorgden ervoor dat het aantal optredens verminderde. Er kwamen ook een aantal concurrenten op de markt die ons product imiteerden.” Uiteindelijk zou het Herderkensbal van 1989 het einde beteken van ruim een decennium muziek draaien in de regio. De Rainbow-deejays draaiden vroeger elk soort muziek: van rock tot het Vlaamse werk. “Zowat alle toenmalige genres, behalve disco, pasten in het muziekplaatje”, aldus Kurt Delaere, de jongste broer van Jan.

Ten voordele van Winkel Koerse

In 2010 organiseerde Studio Rainbow een reünieavond ten voordele van Chiro Nele. “We zouden dat in 2020 opnieuw doen, maar corona stak daar een stokje voor. Inmiddels hebben we de oude platen weer vanonder het stof gehaald.” De reünieavond werd verplaatst naar 23 april. De opbrengst van de feestavond in de L!NK gaat dit jaar naar het comité rond Winkel Koerse.

“De keuze voor Winkel Koerse is niet toevallig. Ik zit zelf in de bestuursploeg rond Winkel Koerse. Dit jaar nemen we onze intrek in ons nieuw lokaal in de Gullegemsestraat. Alle steun is dus welkom”, aldus Geert Van Gheluwe.

(BF)