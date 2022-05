Retro Empire viert vijfde verjaardag in Waregem Expo

De organisatoren van Retro Empire vieren op zaterdag 14 mei hun vijfde verjaardag in de Waregemse expo. Retro Empire is een samenwerking tussen het West-Vlaamse Legendary 90s en het Antwerpse Bonzai Music. Het evenement bestaat al sinds 2017.

“Onze eerste editie was meteen een schot in de roos, met meer bezoekers dan we hadden verwacht”, herinnert Marlien Vervaeck zich nog, een van de organisatoren van Retro Empire. “Sindsdien zagen we een positieve evolutie en nam de kwaliteit van het evenement alsmaar toe. We willen elk jaar het spektakelgehalte naar een ander niveau brengen.”

Niet in februari

Het muziekfeest valt voor het eerst niet in de maand februari. Vanwege de coronamaatregelen die toen nog van kracht waren, werden de organisatoren verplicht om hun evenement te verplaatsen naar mei. “Het was even spannend afwachten hoe ons doelpubliek hierop ging reageren”, vertelt Marlien Vervaeck. “We zijn enorm blij dat er terug verantwoord en zonder maatregelen gefuifd kan worden. Na een editie die niet is kunnen doorgaan en een uitgestelde, ben je als organisator blij dat alles weer volgens zijn normale gang van zaken kan verlopen. Qua bezoekersaantallen denken we dat onze groei zich op lange termijn in de positieve zin voortzet. De mensen hebben een stevig feestje gemist.”

“We moesten iets speciaal doen voor onze vijfde editie. Enkele legendes uit de Belgische dancemuziek komen langs om het beste van zichzelf te tonen. M.I.K.E Push, Bonzai All Stars en de Waregemse Michiel Cnudde konden niet ontbreken op onze line-up. In totaal hebben we twaalf dj’s klaarstaan om onze bezoekers terug naar de golden ages van hun uitgaansleven te brengen.” (EC)