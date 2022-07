Remorke Rock brengt Beitemnaars samen op zaterdag 9 juli

Het dorpsplein van Beitem wordt tijdens het tweede weekend van juli opnieuw de plaats bij uitstek om medebewoners te ontmoeten. Er is kermis, Remorke Rock en op maandag een heuse ballenworp.

Beitem platse is het decor voor een nieuwe editie van Remorke Rock op zaterdag 9 juli. “Eindelijk! Na twee jaren zonder Remorke Rock zijn we blij dat we er opnieuw volop voor kunnen gaan”, vertelt Arne Beyens van Feestcomité Beitem. “Vorig jaar organiseerden we een zomerdrink, maar dat viel niet te vergelijken met wat we normaal doen. Alles was nog aan tafeltjes en met de nodige sociale afstand te doen. We hebben opnieuw drie groepen die op de ‘remorke’ zullen optreden. Het gaat om The new seventies band, Maiskie Molie en de Bromeo’s. Vroeger programmeerden we vooral rock, maar daar zijn we wat van afgestapt. We hadden wel veel volk, maar merkten dat er vooral veel mensen van buiten Beitem van de partij waren. Terwijl het de bedoeling is om vooral de Beitemnaars samen te brengen. Met een iets breder programma lukt het ons om de bewoners van Beitem meer te bereiken. We willen de drempel zo laag mogelijk leggen om zoveel mogelijk dorpsgenoten te verwelkomen. Daarom ook dat de toegang gratis blijft en de prijzen democratisch.”

Op zondag blijft de bar er staan, dan wordt die uitgebaat door de krachtbalclub om zo wat extra geld in het laatje te brengen voor de werking. “Op maandag is er dan de traditionele ballenwerp waarbij kinderen van het zesde leerjaar naar huis gaan met een bal en cadeaupakket. Daarbij mogen we telkens heel wat kinderen verwelkomen, ook voor de kermis is het nog een leuk extraatje”, aldus Arne.

Pre- en afterparty

Het belooft een topweekend te worden dat eigenlijk al op vrijdagavond start, want dan kan je in De Groene Poort van Grondwerken Terryn in de Sint-Severinusstraat terecht voor al een hartelijk drankje. Op zondagavond 10 juli is er een afterparty. “Het zal zo’n deugd doen om iedereen opnieuw terug te zien. Enkele maanden geleden deden we een paasdrink, ter vervanging van de nieuwjaarsdrink, en dat was fijn. Het perfecte aperitiefje voor het tweede weekend van juli.”

Boost voor verenigingen

Dit jaar is het dorpsplein nog volledig beschikbaar voor alle activiteiten, vanaf volgend jaar zal dat niet meer het geval zijn. “Dan is men normaal bezig met de verdere metamorfose van Beitem centrum. Het is de bedoeling dat we de komenden maanden samenzitten met het stadsbestuur en kijken wat er de volgende jaren nog mogelijk is of welke alternatieven er zijn. Het is belangrijk dat we activiteiten kunnen blijven organiseren. We zijn ervan overtuigd dat alles in orde komt. Sowieso is er al veel overleg met de verenigingen over de exacte uitwerking van de kerk als gemeenschapszaal. Een vzw moet de exacte lijn uittekenen. We merken dat de plannen voor een extra boost in het verenigingsleven zorgt. De omgevormd kerk zal een meerwaarde zijn voor het verenigingsleven”, besluit Arne.

Remorke Rock op zaterdag 9 juli op Beitem platse, gratis toegang.