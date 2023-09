Rekkem maakt zich op voor tweede editie outdoor karting kampioenschap op de LAR: “Dit jaar zorgen we voor nog meer spektakel”

Le Mans of Francochamps? De echte snelheidsfreaks kiezen op 30 september en 1 oktober eerder voor Rekkem. Voor de tweede maal organiseert JCI er een outdoor karting kampioenschap, waarbij duizelingwekkende snelheden en adrenalinestoten aan de orde van de dag zijn.

“Hoe we op het idee zijn gekomen? Gewoon tijdens een vergadering. We dachten dat het waanzinnig tof zou zijn om op de LAR tussen de containers te racen en dus hebben we het uitgewerkt.” Organisator Maxime Soete (37), eveneens lid van JCI Menen-Wevelgem, is ondertussen aan zijn tweede editie toe van deze sensatie stimulerende wedstrijd. “Ter hoogte van de containerterminal, die iedereen vanaf de E17 kan zien, wordt een race parcours ingericht. Daar zullen teams het tegen elkaar opnemen in een waar karting kampioenschap, compleet met wissels van piloten.”

Nog meer spektakel

De race is ondertussen toe aan een tweede editie, die niet geheel onverwacht voor nog meer spektakel zal zorgen. “Vorig jaar was het voor ons koffiedik kijken”, gaat Maxime verder. “Het was een eerste keer, nooit eerder hadden we zoiets gedaan dus het kon een totale flop worden. Toch werd het een succes en mochten we honderden deelnemers verwelkomen. Dat ze tevreden waren, werd dit jaar meteen ook duidelijk want 75% van de deelnemers van vorig jaar schreef meteen weer in. Voor ons een duidelijk signaal dat we voor een extra toets moesten zorgen. Waar het event vorig jaar nog beperkt was tot één dag, voegen we er dit jaar een tweede dag bij. Of toch een avond, want op 30 september kunnen waaghalzen gaan racen tijdens een avondcompetitie. Het geheel wordt afgesloten met een barbecue en een afterparty. Op zondag zijn er dan weer twee races voorzien. Wie het aandurft, kan deelnemen aan de editie van 3 uur of de uithoudingsversie van 4 uur.”

Wie niet zelf achter het stuur wil kruipen maar toch de sfeer wil opsnuiven, is eveneens meer dan welkom op de LAR. Er wordt door JCI ruime aandacht geschonken aan kinderanimatie en er wordt zelfs werk gemaakt van een carshow. Daar zullen garagisten uit de omgeving hun meest in het oog springende bolides aan het publiek voorstellen.