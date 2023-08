Reiefestival in Brugge afgetrapt met politieke dromen bij installatie ‘Wensen voor de wind’

Vrijdagmorgen om 11 uur is het Reiefestival in Brugge van start gegaan. Drie dagen lang,telkens van 11 tot 23 uur, kunnen bezoekers op veertien locaties langs de reitjes genieten van vijftig toonmomenten van nieuwe artistieke creaties rond erfgoed en geloof. Met hun persoonlijke wensen bij de installatie ‘Wensen voor de wind’ op de Brugse Burg hebben lokale politici het Reiefestival afgetrapt.

Het Reiefestival biedt acht betalende voorstellingen, naast gratis performances, twee processies en installaties. Theatermakers, musici en kunstenaars maken een verbinding tussen kunst en erfgoed, met het geloof als thema. Eén ervan is de dromenvanger ‘Wensen voor de wind’: een klankinstallatie van Narwal, Michiel Alberts, Timecircus en Ruben Nachtergaele onder de bomen op de Burg.

Dromenvanger

Winnie Ang van het artististiek collecitef Narwal, die voor het Reiefestival ook het luisteravontuur Kapitein Nemo voor kinderen in Zeebrugge realiseert, geeft wat uitleg: “Iedereen kan zijn wensen deponeren in deze dromenvanger, waarvoor Ruben Nachtergaele een soundscape creëerde. Zondag om 17 uur zal Michiel Alberts vanop een vlot aan de Kacucijnenrei al die dromen en wensen tijdens een performance aan de wind toevertrouwen en zo voor verbinding zorgen.”

Burgemeester Dirk De fauw, voorzitter Franky Demon van de organiserende vzw Brugge Plus en cultuurschepen Nico Blontrock deponeerden als eersten hun persoonlijke wensen en gaven zo het officiële startschot van het Reifestival, dat nog tot zondagavond plaatsvindt op en rond de reitjes.

Oproep

Volgens schepen Franky Demon werden na een publieke oproep tien internationale kunstenaars geselecteerd, die aan de slag gingen met het brede thema ‘geloof’. Cultuurschepen Nico Blontrock merkte op dat bezoekers én Bruggelingen dank zij het Reiefestival onbekende plekjes kunnen ontdekken, zoals de tuin van Ten Wijngaerde, die voor dit evenement opengesteld wordt.

Burgemeester Dirk De fauw zei: “In de middeleeuwen streken internationale kunstenaars in Brugge neer voor het geld, omdat er veel begoede opdrachtgevers waren. Anno 2023 komen artiesten naar Brugge om iets nieuws te creëren.”

Erfgoed

Organisator Brugge Plus tapt uit een ander vat dan het Comité voor Initiatief voor de Reiefeesten indertijd. “We deden een oproep naar theatermakers, musici en kunstenaars. Ze moesten aan de slag gaan met Brugs Erfgoed, rond het thema geloof, zij het in erg brede zin. Om die verbinding te maken, werkten we met een inspiratiebox: een collectie met vijftig documenten en kunstwerkjes. Gaande van ex-voto’s tot een zilveren hartje”, legt Alan Quireyns van Brugge Plus uit.

“104 kunstenaars stelden zich kandidaat en zonden een project in, we hebben er tien weerhouden. Bijgevolg biedt het Reiefestival acht betalende voorstellingen op en rond de reien aan, naast gratis performances, twee processies en installaties. Zo treedt Johannes Verschaeve, de zanger van The Van Jets, drie keer solo op. Als de prediker Johannes trekt hij van plek naar plek in de Brugse wijken om er zijn ‘geloof’ te verkondigen.”

Bootprocessie

“De Italiaanse Azzurra De Gregorio ontwierp een bootprocessie, waarin ex-voto’s, dankbetuigingen vervaardigd door onder meer bewoners van zes woon-zorgcentra, aangeboden worden aan een mysterieuze figuur. Nadav Perlman en Rino Sokol laten performers in processie trekken in kleren die zij ontworpen hebben. Voor ‘Dit is geen appel’ gingen schrijfster Marieke De Maré en videokunstenares Ilke De Vries aan de slag met de leerlingen van hotelschool Spermalie. Hun kunstwerk is te zien op de gevel van godshuis Spanoghe.”

Bij de betalende performances springt het project ‘Vitus, de ziekte danst in mij’ van Bruggeling Jorre Vandenbussche in het oog. “Deze theatermaker lijdt aan de ziekte van Huntington en raakt verlamd. Op de Minnewaterbrug zal hij het ritueel van de Sint-Vitus en Sint-Jansdansers brengen. Het publiek kan van op bootjes de voorstelling bijwonen”, aldus Alan Quireyns.

Wie graag een nachtje in slaap gewiegd wordt in de turnzaal van Howest, kan deelnemen aan ‘Nocturnes for a society’, geluidsmeditatie van Myriam Van Imschoot en Lucas Van Haesbroeck.

Dramaturge Barbara T’Jonck ontwierp de geluidswandeling ‘T-2123’ met start en einde aan het Concertgebouw: “Voor mij heeft geloof met liefde te maken. Kun je je in deze tijden nog voor iets engageren? Hebben de mensen nog geloof in de toekomst? Voor mijn project heb ik tal van toeristen en Bruggelingen met die vragen geconfronteerd.”

Klimaatcatastrofe

“Mijn audiowandeling vindt plaats in een verre toekomst, in 2123. Brugge staat onder water. Twee gidsen, de performers Veroline Vanderbeeck en Ibtissam Boulbahaiem, nemen telkens vijftien personen mee op sleeptouw langs de reitjes. Ze krijgen een speeltje, een kunstwerk van Elias Cafmeyer, mee.”

“Het wordt een totaalervaring, ik hoop dat die audiowandeling de deelnemers uit hun bubbel haalt en leert op een andere manier te kijken naar het Brugse erfgoed. Een klimaatcatastrofe verandert ons collectief denken over de toekomst grondig”, besluit Barbara T’Jonck.

Het festivalcentrum bevindt zich in het Arentshuis. Info: www.reiefestival.be