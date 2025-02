Reiefestival 2026 in Brugge lanceert oproep naar kunstenaars

Na een succesvolle eerste editie in 2023 keert het Reiefestival in 2026 terug naar Brugge. Dit driejaarlijkse kunstenfestival, dat podiumkunsten verbindt met het rijke erfgoed van de stad, zal plaatsvinden van 28 tot en met 30 augustus 2026. Het wordt dus een meerdaags festival. Om het programma vorm te geven, lanceert de organisatie een open call voor kunstenaars die nieuw werk willen creëren rond het centrale thema ‘Stroom’.

Het Reiefestival zoekt kunstenaars die met het thema ‘Stroom’ én de Brugse erfgoedbronnen aan de slag gaan en hier een innovatieve interpretatie aan geven. Stroom is beweging, energie en transformatie. Het verwijst naar de kracht van water, de impact van elektrische energie, de stroom van mensen en ideeën, maar ook naar onzichtbare krachten die de wereld en de geschiedenis vormgeven. Brugge is een stad met een diepgeworteld erfgoed, maar erfgoed leeft pas echt wanneer het in dialoog gaat met het heden en de toekomst.

Stad in beweging

“Brugge en de Bruggelingen zijn fier op hun erfgoed, maar een stad in beweging mag haar geschiedenis niet opsluiten in een kijkdoos. Het Reiefestival biedt kunstenaars de kans om erfgoed nieuw leven in te blazen en verrassende verbindingen te maken,” zegt burgemeester Dirk De fauw, tevens voorzitter van Brugge Plus.

Ook schepen van Cultuur Nico Blontrock kijkt uit naar de nieuwe creaties: “Kunst heeft de kracht om mensen in beweging te brengen. We dagen kunstenaars uit om de grenzen van hun creativiteit te verleggen en het publiek op een nieuwe manier naar Brugge te laten kijken. Het Reiefestival biedt een kans aan zowel opkomend als gevestigd talent. Kunstenaars van alle leeftijden, nationaliteiten en achtergronden worden uitgenodigd om hun artistieke praktijk te delen.”

Opkomend talent

Het Reiefestival biedt een kans aan zowel opkomend als gevestigd talent. Zowel individuele makers als collectieven kunnen een voorstel indienen, zolang het om kunstenaars gaat die in het bredere kunstveld actief zijn in één of meerdere podiumdisciplines: theater, muziektheater, performance, dans, muziek, klankkunst, cabaret, transdisciplinair, spoken word…

Het festival programmeert een mix van een zestal recente producties én een zestal nog te creëren voorstellingen. Met deze open call gaat de organisatie op zoek naar interessante creatievoorstellen die tijdens het festival uitgevoerd kunnen worden. Hiervoor is een coproductiebudget alsook inhoudelijke, technische en productionele ondersteuning voorzien.

Meerdaags festival

Kunstenaars en collectieven kunnen hun projectvoorstel indienen tot 15 mei 2025 via www.reiefestival.be. Op de website vindt men een inspiratiebox met tal van ideeën hoe het thema stroom kan gelinkt worden aan het Brugse materiële én immateriële erfgoed en een deelnameformulier. De definitieve selectie wordt eind juni 2025 bekendgemaakt. De tweede editie van het Reiefestival vindt plaats van 28 tot 30 augustus 2026. Het wordt dus een meerdaags festival….