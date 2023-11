Registreer jouw idee voor Sinksen24: “Help mee ons sprookje werkelijkheid worden”

Na een zonovergoten editie in 2023 palmt Sinksen opnieuw de stad in van 17 tot 20 mei, dit keer duiken we in de wondere wereld van sprookjes. De stad lanceert nu al een oproep aan initiatiefnemers om deel uit te maken van de organisatie.

“Met 175.615 bezoekers was Sinksen23 het evenement van het jaar in Kortrijk. Volgend jaar wordt het nog magischer. We roepen onze creatieve inwoners op om hun verbeelding te laten werken. Registreer jullie fantastische ideeën voor Sinksen24 en help mee ons sprookje werkelijkheid te worden”, zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne. “Sinksen24 wordt een heuse Tomorrowland in Kortrijk, met straatartiesten en beleving doorheen de stad”, vult Kelly Detavernier aan, schepen van Evenementen.

Heb je een leuk idee? Wil je een plein invulling geven tijdens Sinksen24? Wil je de komende editie opfleuren met je band of street act? Verzorg je een gezellige terrasuitbating? Bouw je mee aan de sfeer van sprookjes in Kortrijk? Jouw idee registreren kan nog tot zondag 21 januari via www.sinksen.be.