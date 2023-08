Regenbuitjes geen spelbreker voor Bombaclat

Op het strand van Zeebrugge is de tweede dag van het afrobeat- en dancehallfestival Bombaclat in volle gang. Enkele korte regenbuitjes tussen het vooral zonnige weer kunnen de sfeer niet drukken. “We rekenen op zo’n 15 000 bezoekers over de twee dagen”, zegt mede-organisator Willem Dudal. “Daarvan zijn overigens maar liefst 65 procent vrouwen.”

Met deze zevende editie is Bombaclat, festival in Zeebrugge waar vooral Afrikaanse beats te horen zijn, een vaste waarde op de zomerse evenementenkalender. Het festival is doorheen de jaren flink gegroeid – qua organisatie, oppervlakte en publiek – en kan ook dit jaar op heel wat belangstelling rekenen. Bombaclat ging vrijdag om 14 uur van start bij aangenaam zonnig weer, zonder dat de temperaturen al te hoog opliepen. Op de openingsdag kwamen ongeveer 5000 bezoekers langs. Wij gingen zaterdagnamiddag een kijkje nemen. Het weer was opnieuw aangenaam zonnig maar met toch wel enkele regenbuien ertussendoor. “Die buitjes deren ons publiek niet. Sowieso is het maar tijdelijk en bij alle podia zijn er tenten en stretchdoeken”, weet mede-organisator en woordvoerder Willem Dudal. “De voorverkoop is al heel goed geweest en er wordt nog steeds vlot aan de deur verkocht. Ik veronderstel dat we vandaag de ticketverkoop van gisteren zullen verdubbelen en zo uitkomen op ongeveer 15.000 bezoekers. Daarvan zijn overigens maar liefst 65 procent vrouwen…”

Het festivalterrein, op het evenementenplatform, was opnieuw fraai ingericht en de organisatoren konden ook nog gebruik maken van de grote tent die hun collega’s van Wecandance nog even lieten staan. Ook de opgehoopte zandmuur tegen storm en onweer kwam nog van pas om de wind enigszins tegen te houden. “De grootste ‘stage’ hier is onze Dancehall waar het zeker naar de avond toe erg druk en levendig wordt”, gaat woordvoerder Willem Dudal verder. “Hier even verderop vind je onze ‘culture crossing’ ruimte. Daar is er plaats voor debat en dialoog rond thema’s als inclusie en multiculturaliteit. Dat zijn zaken die heel belangrijk zijn voor een evenement als Bombaclat. En we hebben hier ook een ‘winkelstraatje’ waar heel wat exotische items, zoals kledij en sieraden, te koop worden aangeboden. Iets dichter tegen de zee vind je dan onze clubbing tent ‘Bombastic’ waar de hele dag door een opeenvolging is van DJ’s. Ook de bottlebar, voor wie een VIP-ticket heeft, achter de DJ Booth is heel leuk; ook vanwege het prachtige zeezicht. En wie een hongertje voelt opkomen kan terecht bij een van de vele Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse eetkraampjes, of voor wie het liever klassiek houdt bij het frietkraam.” Bombaclat gaat nog door tot 1u ‘s nachts en er zijn nog tickets aan de ingang te koop.