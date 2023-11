Regen krijgt dag van de jeugd niet stuk

De dag van de jeugdbeweging is in Ardooie niet onopgemerkt voorbij gegaan. Al van in de vroege ochtend waren jongeren op pad in uniform. Dat de regen bij bakken uit de lucht viel kon het enthousiasme niet temperen. In Ben konden de jongeren even schuilen want daar was een gratis ontbijt voorzien. “Ons lokaal dienstencentrum is er niet alleen voor de senioren.

De hele buurt is hier welkom en dit is eveneens voor de jeugd het geval”, zegt Renaat Lemey, algemeen directeur. Vervolgens gingen de jongeren naar school. Moe maar nog niet voldaan trokken heel wat jongeren achteraf naar de uitgangsbuurt in Roeselare. De ‘dag’ mocht lang duren, zelfs met nat pak. (foto JM)