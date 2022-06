Regen kan pret niet bederven op 50ste Breughelkermis in Rekkem

Na twee magere coronajaren moest de 50ste editie van de Breughelkermis in Rekkem opnieuw een schot in de roos worden. Het slechte weer in de namiddag zorgde ervoor dat de grote massa uitbleef, maar toen het droog werd, kwamen toch nog heel wat mensen de kermissfeer opsnuiven.

Aan de draaimolen treffen we Emmy Lietaer en Thomas Bostoen met de tweejarige Félice, en Shauny Haemers en Niels Bostoen met Mathéo (15 maanden) en de hond Marly.

“We zijn peter van elkaars kindje en nu willen we hen trakteren op een ritje op de draaimolen”, vertellen de broers Bostoen.

© CB

Linda Declerck, Diana Dupont, André Desplenter, Marijke Buyse en Jacques Basyn van de Rekkemse kunstacademie ‘t Breughelpalet moesten tijdens het schilderen een droger onderkomen zoeken.

“Gelukkig is het nu beter weer en kunnen we verder werken aan onze breugheliaanse taferelen en spreekwoorden. Zelf ben ik bezig met De Manepisser”, aldus Marijke Buyse.

© CB

In de Sint-Niklaaskerk verzorgden de leden van Vriendenkring Landelijke Gilde en Ferm Lauwe-Rekkem een revue met evocaties van de voorbije jaren.

“De publieke belangstelling voor de vroege namiddagvoorstelling viel tegen door de regen, maar voor onze volgende voorstellingen was de kerk goedgevuld”, zegt tekstschrijver Jacques Dufourmont.

© CB

Rhode Kesteloot, Senne Catteeuw, Zenn Saerens, Iben Devos en vooraan Robbe Couckyt van Chiro Pendoender zoeken op Breughelkermis ontspanning tussen het studeren door.

“Op zondag 26 juni organiseren we onze barbecue. Ook wie niet komt eten, is welkom om bij de Chiro iets te komen drinken. De opbrengst gaat naar ons zomerkamp”, geeft Senne nog snel mee.

Tevreden comité

© CB

Marc Samyn van het Breughelcomité toont zich tevreden met het verloop van de 50ste editie.

“De opkomst voor de Breughelloop op zaterdag was minder door de grote warmte”, vertelt Marc. “Maar voor de terrasjes van de frituur en De Smokkelaar was de hitte dan weer een goede zaak. Op Breughelzondag konden we op enkele cruciale momenten rekenen op goed weer. De stoet is droog verlopen, net als de stijlvolle maar geestige opening waarop veel volk aanwezig was. De evocaties in de Sint-Niklaaskerk waren prachtig en voldeden mooi aan alle verwachtingen.”

Jong en dynamisch

“We zwaaiden onze afscheidnemende voorzitter Hubert Cottenie uit. Maar niet vooraleer hij beloofde om volgend jaar als bezoeker terug te keren naar Breughelkermis. Ik ben een van de anciens, maar ik bedank voor het voorzitterschap. Het is nu tijd om een jong en dynamisch iemand aan het roer te zetten.”

© CB

Stefaan Accou (59) van Accou’s Animatie is bij de allerjongsten beter bekend als clown Stef. “Ik denk dat ik al zeker 35 jaar op Breughelkermis sta met attracties”, vertelt Stefaan. In eigen dorp is dat extra leuk. Na twee jaar niets doen, ben ik blij om hier opnieuw te staan, samen met mijn zoon Daan en schoondochter Marie. Meerdere van onze attracties staan hier opgesteld: een springkasteel, twee draaimolens, de overkopfietsen, een nieuwe 50 meter lange hindernissenpiste en de bandenglijbaan met jump.”

Bandenglijbaan

“Die laatste lokte ook tijdens het regenweer constant volk. Een natte glijbaan glijdt nog beter, waardoor je gemakkelijk 10 meter verder glijdt. De glijbaan is een van onze topattracties, samen met de nieuwe speelbus, maar die staat hier vandaag niet. Elk jaar opnieuw proberen we iets origineels toe te voegen en een nieuwe attractie uit onze mouw te schudden.”