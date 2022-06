Regen kan de pret niet bederven op 50ste Breughelkermis

De jubileumeditie ’50 jaar Breughelkermis’ kon de grote massa niet lokken. Grote schuldige was de regen. Maar de afwezigen hadden ongelijk, want alle ingrediënten waren aanwezig om er weer een onvergetelijke Breughelkermis van te maken.

In de voormiddag verliep de stoet naar het woonzorgcentrum nog in droge omstandigheden ook de officiële opening lokte veel volk. Een regenzone zorgde vervolgens voor een aarzelende start van de kermisactiviteiten. Toen het weer droog werd, zakten toch nog heel wat mensen af naar het dorpscentrum om er te proeven van authentiek volksvermaak en ongedwongen kermisplezier. De horecaterrassen raakten goed gevuld en vooral gezinnen met kinderen lieten zich verleiden door de leuke attracties en animaties.

In de Sint-Niklaaskerk brachten de leden van de Landelijke Gilde en Ferm Lauwe-Rekkem een gesmaakte revue met evocaties van de voorbije jaren. “De prachtige evocaties van Breughelschilderijen zijn altijd het paradepaardje geweest van onze voorzitter Hubert Cottenie. Deze revue met acht evocaties en projecties van de originele werken is een mooi orgelpunt van deze jubileumeditie. De reacties van het publiek zijn alvast erg positief”, zegt Marc Samyn van het Breughelcomité.

Het legendarische ‘Gegingeheugengie’ weerklonk in de Kasteelhoeve. Daar speelde Luc Dufourmont met zijn Two Russian Cowboys een thuismatch. Ook de optredens op het podium aan de feesttent op de Plaats lokten volk. Cartoonist Nicolas Verhaeghe gaf met zwierige penseeltrekken de karikatuur van melkboer en ‘groenselmarchand’ Paul Wyseur een definitieve plaats in de galerij van onvergetelijke dorpsfiguren.

Het wagenspel ‘Schoonmoeder Tevéél’ in de tuin van het Dorpshuis en de coverband The Green Onions op de Plaats zorgden voor de laatste hoogtepunten van de dag. (CB)