Red ons station voert op Open Monumentendag actie aan treinstation in Kortrijk: “Deze naoorlogse architectuur is ondervertegenwoordigd”

De Werkgroep RED ONS STATION van VVIA vzw organiseerde een kleine manifestatie op de trappen van het stationsgebouw. Het doel? “Zoveel mogelijk mensen tegen de sloop van het treinstation in Kortrijk mobiliseren”, aldus Nicole Pannier.

De vergunningsaanvraag voor de sloop van het huidige station en daaropvolgend de bouw van het nieuwe treinstation is ingediend. Er loopt tot vrijdag 15 september een openbaar onderzoek. “We vernemen dat er al heel wat bezwaren ingediend zijn, zelfs tot uit het buitenland”, laat Nicole Pannier van de werkgroep ‘Red ons station’ weten.

“Er werd dus een actie gevoerd aan het treinstation. Het unieke karakter van het modernistische gebouw, de strategische ligging in de stationswijk en de symbolische waarde als getuige van de heropstanding van de stad na de zware bombardementen in 1944 inspireren ons tot het verzet tegen de sloop”, klinkt het.

Het hoogtepunt van de actie was het uitvoeren van The Last Post door Geert en Monne Verschaeve en Lieven Vandeputte. “De aandacht voor de naoorlogse architectuur groeit zowel bij specialisten als bij de publieke opinie. Ruim de helft van de gebouwen in Vlaanderen komt uit deze periode.”

“Deze naoorlogse architectuur -modernisme, brutalisme, post-modernisme – is ondervertegenwoordigd zowel bij de beschermde gebouwen als in de inventaris onroerend erfgoed. Dit recent erfgoed is dus uiterst kwetsbaar wanneer nieuwe projecten, ontwikkelingen de kop opsteken. Zo ook in Kortrijk. Het modernistische stationsgebouw wordt vandaag met sloop bedreigd.”