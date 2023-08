Recordpoging visbakken van start tijdens Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort

Een smakelijke uitdaging is zaterdag van start gegaan tijdens de Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort. Promovis vzw heeft er een ambitieuze recordpoging visbakken gelanceerd ten behoeve van de MUG-Heli van West-Vlaanderen. Het doel is om maar liefst 1.000 vissen te bakken en te verkopen in de Albert I laan, voor het toeristisch infokantoor.

Voor slechts 5 euro kunnen bezoekers ter plaatse een ticket bemachtigen voor een heerlijk vers gebakken pladijs, verzorgd door de bedreven visbakkers van Promovis vzw. De opbrengst van deze smakelijke onderneming komt ten goede aan de MUG-Heli van West-Vlaanderen, een essentiële medische dienst die levens redt.

De recordpoging visbakken begon om 11 uur ‘s ochtends en zal doorgaan tot 18 uur ‘s avonds. Dit culinaire evenement biedt niet alleen een kans om te genieten van een lekkere pladijs, maar ook om een nobel doel te steunen.

Laatste knaller

De Sint-Bernardusfeesten, die het laatste weekend van augustus plaatsvinden, laten Nieuwpoort-Bad nog een laatste knaller beleven voordat het zomerseizoen ten einde loopt. Dit weekend zullen de straten van de badplaats en de zeedijk overspoeld worden door bezoekers die genieten van de festiviteiten en de gezellige sfeer.

Vaste waarde zijn de drie dagen durende braderie en natuurlijk de indrukwekkende wandeling met de sint-bernardshonden op zondag, gevolgd door de traditionele zegening ervan om 12.30 uur aan centrum Ysara.