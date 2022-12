Recordopkomst voor Grote Lichtjesshow

Na een afgelaste editie in 2020 en een afgeslankte versie in 2021, beide door corona, is de Grote Lichtjesshow dit jaar helemaal terug. Net als in de vorige edities staan Kathy Bertrem en haar man Koen Casteele in voor de organisatie.

Het evenement vindt komende zaterdag 3 december plaats. “Zes jaar geleden is deze Lichtjesshow heel kleinschalig begonnen met 35 camions aan ons café. Elk jaar is dit aantal gegroeid tot nu al meer dan 250 trucks. We hebben zelfs een wachtlijst want meer dan de huidige 268 kunnen we niet plaatsen langs de Industrieweg. De nabij gelegen wijk moet immers bereikbaar blijven voor alle verkeer. Maar dit gebeuren opzetten zou helemaal niet mogelijk zijn zonder alle medewerkers, sponsors en natuurlijk de truckers”, vertelt ze. “We mogen nu al spreken van een succes want de Grote Lichtjesshow is volzet.”

Goede doel

Vorig jaar leverde de Grote Lichtjesshow het recordbedrag van 5.000 euro op voor Zonder Honger naar Bed, het initiatief van Gwendoline Lefere waarmee ze mensen die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen voorziet van voeding. Ook dit jaar gaat de opbrengst opnieuw naar dit goeie doel.

“De Grote Lichtjesshow start om 14 uur en de inkom is gratis. We voorzien een verwarmde tent waar er enkele optredens plaatsvinden, maar ook Sinterklaas komt rond 17 uur langs met een attentie voor elk kind. Er is ook een mandarijntjesworp, een tombola voor truckaccessoires en de deelnemende truckers gaan misschien wel naar huis met een beker want we verkiezen onder meer ‘de oudste’, ‘de verste’, ’ de meeste’,… Ook krijgen alle chauffeurs een mooie goodiebag mee huiswaarts. Liefhebbers van trucks moeten dus zeker eens afkomen naar ons spektakel. We hopen natuurlijk dat we ons recordbedrag van vorig jaar kunnen optrekken zodat nog meer mensen gratis voeding kunnen krijgen in deze sombere tijden voor de minderbedeelden.” (SBR)