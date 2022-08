Recordopkomst voor bloemencorso in Blankenberge

Met meer dan 85.000 bezoekers mocht de Blankenbergse bloemenstoet – dit jaar aan zijn 126ste editie toe – zondagmiddag een recordopkomst noteren.

“Het prachtige weer zal daar ongetwijfeld voor iets tussen zitten, maar ook het feit dat er twee jaar geen stoet is geweest, heeft ervoor gezorgd dat de binnenstad afgeladen vol zat vanmiddag”, zegt Davy De Wolf, die als regisseur zijn debuut maakte in het corso.

Eropuit

Van een dagje aan zee tot een dagje Bussel, de Zoo tot Waregem Koerse: het thema ‘Corso, eropuit!’ werd door de vele aanwezigen gesmaakt. “Ook de nieuwe accenten in de stoet werden goed onthaald. Er waren wel wat kleine technische mankementjes, maar ik ben al bij al tevreden”, klinkt het.

Zo zorgde een lekke band bij de stadswagen voor wat vertraging en brak bij een van de praalwagens een dissel af. “Er stond ook redelijk veel wind, wat bij het oprijden van de Zeedijk voor problemen zorgde. Ter hoogte van de Gadeynehelling hebben we daarom uit veiligheidsoverwegingen de figuranten telkens even van de wagens laten stappen”, aldus nog De Wolf. Vanavond vindt nog de proclamatie plaats in het stadhuis.

Ook burgemeester Björn Prasse is tevreden met het resultaat. “Het thema en de wagens waren werkelijk zeer mooi uitgewerkt. Ook blij dat we na drie jaar eindelijk weer een echte en prachtige stoet hadden!”

(WK)