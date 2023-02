Recordeditie voor Filmfestival : meer dan 45.000 bezoekers

De 15de editie van Filmfestival Oostende kende zijn beste editie ooit. Meer dan 45.000 mensen kwamen langs. “Dat komt vooral door de ijzersterke programmatie, die toeschouwers naar de zalen lokt”, zegt artistiek directeur Peter Craeymeersch. Master Natali Broods blikt tevreden terug : “Dit was een positieve trip.”

“Ik had veel warme ontmoetingen en merkte dat er veel nood was om elkaar eens vast te pakken in deze moeilijke tijden. Mensen hadden nood aan de verhalen die hier op het filmfestival getoond werden. De gesprekken waren meteen to the point en gingen helemaal niet over het weer”, zegt Natali Broods.

De master van het filmfestival beleefde een heel intense week : “Ik hou mooie herinneringen over aan de ontmoetingen met de Deense actrice Sophie Grabol en Geraldine Chaplin. Lubna Azabal heeft zo’n ongelofelijke indruk op me gemaakt als actrice, als vrouw. Ze won in haar competitie een award en ik was erg blij dat ik die mocht overhandigen.” Ze heeft Aftersun en The Whale gezien : “Heerlijk tussen de mensen in een volle zaal. Ik moest mijn plekje letterlijk zoeken.”

Oostende

De gelauwerde actrice kan even bekomen van het filmfestival. “Maandag gaan we onze keuken uitbreken. Dat wordt een reality-check”, lacht ze. Nadien gaat ze opnieuw studeren voor een rol in het Frans, die ze met Compagnie De Hoe zal opvoeren en maakt ze ook een nieuwe voorstelling Opening Night. “Mijn agenda staat niet meer vol gepland, zodat ik me kan laten verrassen door vragen.”

Oostende zal haar niet gauw loslaten. “Ik kende de stad al via Theater aan Zee, maar ben niet op het strand geraakt en heb veel te weinig gewandeld”, zegt ze. “Oostende is de enige stad aan zee. Lafayette kan prachtig zijn en de volgende dag zweef je nog op die energie, maar ik ben niet in het nachtleven geraakt, want ik had het niet nodig omdat de dagen zo intens waren. Dit FFO was een hele positieve trip.”

Record

“Het was de eerste keer sinds 2019 dat we het festival konden doen zoals we wilden en we zijn daar enorm blij om”, zegt artistiek directeur Peter Craeymeersch. Er waren voor de kristallen jubilée van het filmfestival meer dan 45.000 bezoekers. De stijging met 50 procent tegenover 2022 is niet terug te vinden bij de scholen : er waren dit jaar ongeveer 7.000 jongeren (tegenover 8.000 vorig jaar).

“Er zijn vooral veel individuele bezoekers bijgekomen. De mensen zijn erg tevreden met de programmatie. Nooit eerder was er zo’n aanbod en dat heeft te maken met de datum, omdat er nu veel nieuwe films zijn. Verder was de diversiteit een troef. De mix van Vlaamse film, films voor jongeren, series en internationale films, waaronder Oscar-nominaties heeft mensen aangetrokken”, aldus Craeymeersch.

Mooiste moment

Craeymeersch ontmoette talloze sterren : “Toch was mijn mooiste moment elke avond tussen 19 en 20 uur, toen ik het volk zag toekomen en het enthousiasme bij de bezoekers. Ik heb daar ook heel veel geluisterd en opgepikt. Nooit eerder waren er zoveel jongeren en zoveel kleur op onze rode loper en de energie spatte er van af.”

Hij blijft realist : “Iedereen zegt altijd dat het meer moet zijn en dat we moeten groeien, maar daar ben ik het niet mee eens. Je moet het uitdrukken in kwaliteit en niet in kwantiteit. Als we dit kunnen aanhouden, na onze sprong van september naar januari, dan ben ik heel tevreden.”

West-Vlaanderen

“We zijn een wendbaar festival geweest. Er was de verschuiving van datum, maar ook onze aanpassing om een festival uit te stellen door corona en dan nadien toch FFO-Nights te organiseren om contact te houden met het publiek”, vervolgt Peter Craeymeersch.

Hij is van plan om de vleugels te blijven uitslaan : “We hebben voor het eerst in Blankenberge, Knokke, Torhout en Tielt in culturele centra films georganiseerd met aanwezigheid van cast en dat slaat aan. We zetten dat verder en kijken om dat uit te breiden. Het is één van onze taken om de filmcultuur zoveel mogelijk te verspreiden, ook buiten Oostende en het hele jaar door. Alles samen bereiken we zo 60.000 mensen per jaar.”