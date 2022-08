Recordeditie voor Bomboclat in Zeebrugge: “Definitief op de kaart van de festivalzomer”

Met zo’n dertienduizend bezoekers en een zo goed als uitverkochte zaterdag, was de vijfde editie van Bomboclat een schot in de roos. “Een recordeditie”, zegt organisator Wannes Loosveldt. Met dank aan de dancehall-hype op TikTok.

Na één zomer zonder festivals en een kleinere corona-editie, was ook het P&V Bomboclat Festival afgelopen weekend weer helemaal terug. Organisator Wannes Loosveldt ziet meerdere redenen voor de voltreffer die deze vijfde editie was. “Vooreerst had iedereen er natuurlijk heel veel zin in na die twee moeilijke coronajaren. Veel mensen bleven de voorbije twee jaar echt op hun honger zitten”, zegt hij.

TikTok-hype

“Maar daarnaast pikken we met Bomboclat ook duidelijk een graantje mee van de laatste nieuwe TikTok-hype: dancehall en afrobeats zijn deze zomer overàl.” Loosveldt merkte ook op dat het Bomboclatfestival daardoor meer werd opgepikt.

“Studio Brussel kampeerde hier twee dagen met de Bus Belgica en zond rechtstreeks uit vanop Bomboclat. Waar we die eerste jaren moesten vechten voor media-aandacht, werden we nu her en der aangekondigd als vaste seizoensafsluiter: we staan kortom definitief op de kaart van de Belgische festivalzomer”, klinkt het.

Helemaal vanuit Rotterdam

Rosalie en Elienne Biesmans kwamen speciaal voor Bomboclat helemaal vanuit Rotterdam naar Zeebrugge afgezakt. “We volgen dit festival eigenlijk al vanaf de eerste editie, omdat we allebei ook fan zijn van Team Damp. Wat dit festival zo bijzonder maakt? Het is een van de meest kleurrijke festivals die er bestaan, en het is ook niet te groot. Perfect gewoon.”

Nog meer lof bij Drecilla Bondo, Eyfke Rouyre, Emba Lutgard en Luna Vanhoenacker. Luna woont in Kortrijk maar de drie andere dames komen uit het Brusselse. “Wij komen graag omdat er volle bak gedanst wordt en iedereen hier gewoon zichzelf kan zijn. Bomboclat is één groot feest van de diversiteit.”

Naast internationale toppers als Stylo G, Ayra Starr en 1da Banton, trok de voorbije editie ook iets meer de kaart van de dancemuziek.