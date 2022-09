Recordeditie Schippersweekend in de maak

Zowel de organisatie als de festivalgangers in Lauwe zetten zich schrap voor een editie van het Schippersweekend die de lat onwaarschijnlijk hoog zal leggen. “En toch blijft het familiale karakter behouden”, lacht hoofdorganisator Jaron Dewitte.

Het gonst van de bedrijvigheid op en rond Hoeve Delaere, de thuisbasis van wat ondertussen uitgroeide tot een regelrechte vaste waarde in West-Vlaanderen. Het Schippersweekend, ooit begonnen als enkele muzikanten op een podium gemaakt van planken en bierbakken, kan zich met gemak gaan meten met de grotere broertjes in festivalland.

Familiale sfeer

“Voor deze editie blijven we traditioneel vasthouden aan de familiale sfeer”, klinkt het bij Jaron. “Hoewel we weer afstevenen op een uitverkochte editie, dus met drie keer 3.000 tickets, zal iedere bezoeker meer dan voldoende plaats hebben om het aangenaam te houden. Gezellig is trouwens hét sleutelwoord hier want we proberen zo weinig mogelijk zwart op het terrein te hebben. Zwarte doeken of plastic zeilen? Die worden waar het kan weggewerkt of vervangen door kleur.”

Ook voor wie ‘een hongerke’ heeft, is er dit jaar goed nieuws. “Er komt een extra foodtruck, waardoor de wachtrijen korter worden en het aanbod groter zal zijn. Een gelijkaardig verhaal zal terug te vinden zijn aan de bar, waar we voor het eerst gebruik gaan maken van een sneltap. Wie een pintje of een cola wil, zal dus niet lang moeten aanschuiven”, legt Jaron uit.

Muzikale toppers

Schippersweekend in Lauwe, het staat gelijk aan muziek van de bovenste plank en ook dit jaar stelt de organisatie niet teleur. Op de affiche prijken enkele toppers zoals Stikstof en The Subs. “We besloten om alles uit de kast te halen en zwaar te investeren in het muzikale aanbod. Meer nog dan vorig jaar werd budget vrijgemaakt zodat we kleppers konden aantrekken. Het moet een waanzinnige beleving worden voor iedereen, zowel op het terrein als in de tenten”, besluit Jaron. (CLL)