Recordeditie 11.trail in Roeselare loodst lopers door Engelse serre, restaurant en meer dan vijf scholen

Lopers en wandelaars verzamelden zich zondagochtend aan de Burgerschool voor een tocht van 5 of 10 km door de stad, letterlijk soms. Want tijdens de 11.trail krijg je een blik achter de schermen van plaatsen waar je nog nooit geweest bent. Met 1.900 inschrijvingen gaat het om een recordeditie. De regen was daarbij allesbehalve een spelbreker.

De 11.trail van zondagochtend was een groot succes. Zo’n 460 medewerkers zorgen ervoor dat het evenement met maar liefst 1.900 deelnemers in goede banen loopt. Eerst was het aan de lopers, die vanaf 9.15 uur in drie golven konden vertrekken voor 5 of 10 km. Kwestie van alles wat te spreiden en geen knelpunten te hebben. Om 10 uur was het aan de wandelaars om te starten.

Authentieke villa

“Voor deze zesde editie zijn we er alweer in geslaagd enkele nieuwe pareltjes langs het parcours te voorzien: we lopen door enkele fantastische tuinen die verscholen liggen in de binnenstad, mogen binnen gluren in organisaties waar velen misschien zelfs het bestaan niet van af wisten en worden getrakteerd op animatie, zowel ingetogen alsook heel uitbundig”, aldus Stefaan Devarrewaere. “De eigenaar van de prachtige villa in de Veldstraat stelde Engelse serre open, net als meer dan 5 scholen en dat zelfs de G-sporters een speciale training organiseren in het sportstadion op Krottegem. De Stad kreeg een nieuwe dimensie voor zowel jong als iets minder jonge deelnemers.”

Met 1.900 deelnemers was het een recordeditie. © Stefaan Beel

Aan de start werden niet alleen de beenspieren opgewarmd, de bekende Roeselaarse acteur Bart Claeys werkte stevig op de lachspieren. Wie een kijkje wou nemen of supporteren kon dat aan de Kop van de Vaart of op De Munt. De opbrengst van de dag gaat naar de werking van 11.11.11.