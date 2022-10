Recordaantal deelnemers op hondenzwemming in Sint-Baafs-Vijve

De tweede zondag van oktober is in Sint-Baafs-Vijve een hoogdag. Dan vindt de jaarlijkse hondenzwemming plaats. Dit jaar namen 121 honden deel. Dat is een record voor het unieke evenement dat Vlaams Immaterieel Cultureel Erfgoed is.

Een stralende zon lokte een massa volk en een recordaantal honden naar de hondenzwemming in Sint-Baafs-Vijve. Op dat evenement zwemmen honden in drie categorieën – kleine, grote en middelgrote honden – van de ene naar de andere oever van de Oude Leiearm.

Melvin

Bij de kleine honden zwom de jackrussellterriër Melvin (10) van Cindy De Poortere uit Dentergem het snelst. Cindy en Melvin nemen al sinds 2016 deel. “Vrienden raadden me de hondenzwemming aan. Ze wisten dat Melvin een actieve hond is en dat hij graag zwemt. Sindsdien komen we elk jaar deelnemen.” En met succes zo blijkt. Melvin zwom al elk jaar in de top drie. “We trainen nooit, maar hij zwemt heel graag. Omdat zijn staart mooi onder water zit, kan hij heel snel zwemmen ondanks zijn korte pootjes”, weet Cindy.

Schot in de roos

De hondenzwemming is dit jaar een schot in de roos. Niet alleen bij de deelnemers. Ook op het dorpsplein was het over de koppen lopen. “We weten niet hoe het komt, maar het is een recordeditie op elk vlak”, zegt Vincent Herman van de organisatie. De zon en een optreden van Willy Sommers zullen er waarschijnlijk wel voor iets tussen zitten. (NVR)