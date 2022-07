Rebel Rebel organiseert vier keer Congé in ’t park: “Jong talent kansen geven”

Rebel Rebel is niet alleen de titel van een iconische David Bowie song, maar ook de naam van de nieuwbakken vereniging, die deze zomer in juli vier donderdagavonden het park van Wevelgem wil vullen met muziek, sfeer en gezellige ontmoeting.

Al verschillende jaren is donderdagavond in Wevelgem dé plaats om naar het park te wandelen. Elke avond kwam een gevestigde waarde of jong talent het beste van zichzelf geven. Wevelgem en omstreken kwam er om vrienden of bekenden te ontmoeten voor een babbel met een glas.

“Er waren diverse kandidaten om dit jaar het programma in te vullen. Wij krijgen dit jaar de kans. De vzw bestaat uit verschillende Wevelgemse jongeren, uit allerlei branches, met de gemeenschappelijk liefde voor muziek en cultuur”, verduidelijkt Lowie Coolsaet.

De vzw ontstond begin 2020 maar werd in de kiem gesmoord door de coronapandemie. “Net als David Bowie willen wij een unieke indruk nalaten op het muzikale en culturele landschap. Hij was rebels en wij willen ook wel afwijken van de platgetreden cultuurpaden en op die manier een serieuze steen bijdragen aan een wervelend Wevelgem. We vinden dat Wevelgem een vruchtbare bodem biedt. Er is de imposante infrastructuur, de jeugdige ‘joie de vivre’ en het verweven verenigingsleven. Concreet willen we in Wevelgem op diverse locaties kansen geven aan nieuw talent, op onze eigenwijze manier, zonder daardoor in het vaarwater te komen van de al bestaande initiatieven en organisaties.”

Congé in’ t park

“Samen met Duliso, voor klank en licht, en met de steun van de gemeente hebben we elke donderdag van juli een avondvullend, zomers, cultuurprogramma op poten gezet in de gemeentelijke hovingen van Wevelgem. Dan spreken we over muzikale kleppers zoals School Is Cool en Yevgueni op het hoofdpodium en lokaal talent verspreid over het terrein.”

Net als David Bowie willen we een unieke indruk nalaten

“Zo worden de bezoekers meegenomen op een reis waarin het park ook een grote rol speelt. Ze leren verborgen pareltjes ontdekken en genieten van lokale en opkomende bands op een unieke setting. Het belooft een totaalconcept te worden waarbij muziek, beleving, lekkere drankjes en uitstekende streetfood hand in hand zullen gaan.

Op de nationale feestdag openen we overdag een kidsdorp en een kidsfuif. ‘s Avonds is het aan de oudere jeugd met een 70’80’90’s party. Elke donderdag van juli vanaf 18 uur en op 21 juli wordt om 15 uur gestart. Op de affiche op 7 juli: Yevgueni, Meltheads, Triple A, Morocho Loco, op 14 juli School Is Cool, Gratis Vat (coverband), Radio Barba, Ploatn&Moatn, op 21 juli kidsdorp, kidsfuif, ‘70’80’90’s-party en op 28 juli Le Frique (discopartyband), Divided, The Muttons en Nonkel Herwig.

(HV)