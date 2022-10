Raychel Coolsaet uit Wevelgem verkozen tot Miss Tourism 2022 Belgium

Raychel Coolsaet (16) uit Wevelgem, die één van de 25 finalisten was afgelopen zaterdag bij de Miss Fashion verkiezing te Gent, is er niet in geslaagd om het fel beheerde kroontje mee te brengen richting Wevelgem. In plaats daarvan werd ze wel verkozen tot Miss Tourism 2022 Belgium. Raychel is studente Bio Esthetiek aan het RHIZO in Kortrijk en was meteen ook de jongste finaliste uit het gezelschap.

Miss Fashion is een nationale verkiezing waar zelfs finalisten meedingen naar de titel van over onze landsgrenzen heen. “Mijn beoogde doel van mijn deelname aan Miss Fashion was om mijn zelfvertrouwen een boost te geven en aan te tonen aan mijn leeftijdsgenoten dat alles aan zo’n jonge leeftijd zeker en vast mogelijk is, hoe je er ook uitziet!”, vertelt Raychel, “Voor mij was alvast alles nieuw gezien het mijn eerste deelname was aan dergelijke verkiezing. Door het parcours die ik aflegde bij Miss Fashion moet ik toegeven dat ik heb ontdekt dat ik enorm graag voor de lens sta voor fotoshoots, een talent die mij tot voor mijn deelname onbekend was. Ik ben alvast gelukkig met de titel die ik behaalde, het betekent alvast veel voor mij.“

De verkiezing Miss Fashion legt vooreerst haar aandacht op mode én het zich goed voelen als jonge vrouw in het werkveld en niet zozeer op de stereotypes van andere missverkiezingen. (BRU)