Raychel (16) wil als jongste deelnemer Miss Fashion winnen

Ze is 16 jaar en klaar om de catwalk te veroveren! Met haar deelname aan de Miss Fashion verkiezing wil Raychel Coolsaet bewijzen dat leeftijd geen hindernis hoeft te zijn wanneer je je dromen probeert waar te maken.

Raychel is de meest opmerkelijke deelneemster uit de groep fashionistas, want haar leeftijd zorgt voor bewondering. “Ik ben 16 jaar en dus meteen ook de jongste deelneemster aan de verkiezing”, lacht ze.

25 finalisten

“Iedereen weet al langer dan vandaag dat ik iets in de mode wil gaan doen. Toen ik een tijdje terug via een influencer een uitnodiging kreeg om deel te nemen aan de verkiezing, ben ik meteen op de kans gesprongen. Met 55 dames waren we, en allemaal wilden we een gooi naar het kroontje doen. Uiteindelijk bleven we nog met 25 finalisten over en daar maak ik deel van uit.”

Raychel, die in het dagelijkse leven les volgt aan de RHIZO, kreeg zo een eerste voetje binnen in een wereld die ze professioneel verder wil gaan ontdekken. “De verkiezing staat er echt als voorbereiding voor het latere werk”, pikt ze in. “We krijgen mediatraining, we leren lopen op de catwalk en natuurlijk zijn er fotoshoots die we moeten afwerken. Ik moet stiekem bekennen dat het heel wat moeilijker is dan je zou denken. Het nemen van een eindpose bijvoorbeeld? Het zijn dingen waar je heel veel moet op oefenen. Toch ben ik ervan overtuigd dat ik een eerlijke kans maak op de titel, zelfs op mijn leeftijd. Ik wil duidelijk maken dat je altijd voor je dromen moet gaan, ongeacht wat.”

De finale gaat door op 22 oktober in Gent. Wie wil kan nog steeds stemmen op zijn of haar favoriete via missfashion.be