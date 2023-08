Raversijde openbaart haar troeven tijdens Open Monumentendag 2023

Open Monumentendag belicht op 10 september Raversijde. Deze meest westelijke wijk van Oostende conserveert met zee, strand, duinen en veel groen zowel natuur als een boeiend verleden met onder meer het middeleeuws vissersdorp, de luchthaven, de koninklijke aanwezigheid als de oorlogsrelicten en een Provinciedomein.

“Nadat we in vorige edities de grote verkeersassen in the picture hebben gezet, focussen we nu met de Cultuurdienst van de stad voor het derde jaar op rij op de buitenwijken van onze stad. Na Stene en Zandvoorde komt nu Raversijde aan de beurt onder het motto ‘waar erfgoed en luchtvaart elkaar ontmoeten’”, zegt schepen voor de Vrije Tijd Bart Plasschaert.

Raversijde presenteert op 10 september tussen 10 en 18 uur haar boeiend verleden: ooit een welvarend middeleeuws vissersdorp, Leopold II kiest de wijk om er een koninklijk domein uit te bouwen, de luchthaven schrijft er zowel in oorlogs- als vredestijd geschiedenis. Dankzij Prins Karels aanwezigheid geniet de site na zijn dood als ‘Provinciedomein Atlantikwall Raversyde’ ruime interesse als drukbezocht openluchtmuseum royaal in het groen ingebed. Kortom een unieke mix van natuur en geschiedenis zowel te land, ter zee als in de lucht.

Gevarieerd programma

In de OMD-folder of op de website hieronder maak je kennis met het drukke programma-aanbod. Op de luchthaven, in de Koninklijke Noordzee Vliegclub en het Luchtvaartopleidingscentrum vind je onder andere de Drone Academy, zijn er een workshops papier vliegtuigjes maken en waterraketten bouwen. Met voldoende punten op de Uitpas wacht je zelfs een luchtdoop. In het Provinciedomein komt het vissersdorp tot leven anno 1465 of maak je kennis met Prins Karel. In het vogelopvangcentrum ontmoet je The Big Five. Verder kan je op bezoek bij kunstenaar Jacky De Maeyer en showt de Binocular History Society zijn historische verrekijkers. In de marge van de themawijk kan je ook terecht in de Venetiaanse Gaanderijen, Mu.ZEE, het stadsmuseum, de Mercator, de Watson 3, de Amandine en het Fort Napoleon. OMD valt dit jaar samen met de Dag van de Architectuur.

Er is een shuttledienst met golfkarretjes tussen diverse infopunten. Zo goed als alle activiteiten zijn gratis en je kan je nog inschrijven aan de vier infopunten de dag zelf maar voor sommige reserveer je toch best via www.oostende.be/omd