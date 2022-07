Ramses Vanneste uit Zwevegem beleeft Tomorrowland vanuit de lucht

Ballonvaarder en ontwerper Ramses Vanneste van Skyview Balloons in Zwevegem beleefde afgelopen weekend een wel heel indrukwekkende vlucht. Voor de derde keer al deed hij 120.000 bezoekers van Tomorrowland omhoog kijken omdat hij overvloog met de unieke Tomorrowlandballon. De ballon is een ontwerp van zijn hand en helemaal niet gemakkelijk te besturen.



“Als de wind er grip op krijgt, dan ga je helemaal nergens meer naartoe. Dus het vergt heel wat uren op de de teller om het gevaarte de baas te kunnen”, vertelt Ramses.

“Uiteindelijk zijn er slechts twee mensen gekwalificeerd om met de Tomorrowlandballon te vliegen: de fabrikant en ikzelf.”

Meest exclusieve plek

De eerste keer dat de ballon de lucht inging dateert al van 2017, maar dit jaar zijn er opvallend veel foto’s en video’s op sociale media over te vinden. “Misschien is het omdat mensen twee jaar lang niet meer hebben mogen feesten dat ze nu extra aandacht schenken aan alles op en rond het podium? Wie zal het zeggen, al is het wel zeker dat ik zowat de meest exclusieve plaats van het festival had”, aldus Ramses.

“De organisatoren hadden al een paar keer opgevangen dat ik maar al te graag moeilijke uitdagingen aanga. We belden een paar keer, we hadden een paar vergaderingen en al snel bleek dat we op dezelfde frequentie zaten.”

Het is dan ook niet de eerste stunt waar hij mee uitpakt. Zo vloog hij eerder al over de Kilimanjaro, de hoogste berg van Afrika. En staat het Belgisch afstand- en duurrecord op zijn naam sinds hij in 2019 van de Ardennen naar het Poolse Warshau is gevlogen.

Gespecialiseerde firma

“In geen tijd waren de plannen voor een Tomorrowlandballon naar Spanje gestuurd. Een gespecialiseerde firma maakte er een ballon in de vorm van het Tomorrowlandlogo. Een gevaarte van 30 meter hoog en 6 meter breed, erg opvallend maar ook erg technisch om mee te vliegen.”

Komend weekend wordt De Schorre opnieuw een gigantisch feest, al is het nog niet zeker dat de ballon ook dan weer van de partij zal zijn.

“Vandaag de dag heeft die ballon al op heel wat plaatsen gevlogen, van in Mexico tot ver boven Ibiza”, sluit Ramses af. “Toch is de festivalweide hier in België de moeilijkste plaats waar we ingezet worden. Het domein ligt pal tussen de luchtvaartzone van Zaventem en die van Antwerpen.”

Geen fouten

“Je kan je daar dan ook geen enkele fout veroorloven. Ook de wind is hier een belangrijke factor, meer nog dan met een gewone ballon. De combinatie van dit alles zorgt er dan ook voor dat we van uur tot uur de situatie evalueren.”