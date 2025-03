Rallypiloten pakken uit met Xxxillion-feest op geheime locatie in het Dentergemse: “Sfeer van de legendarische discotheek opnieuw oproepen”

Nicolas Tjoen is in het dagelijks leven de drijvende kracht achter brouwerij De Bie en zijn hoeveslagerij in Wakken, maar in zijn vrije tijd is hij copiloot in de rallysport. Samen met piloot Fred Miclotte organiseert hij telkens een speciaal feest voor de start van het seizoen. Dit keer is iedereen op zaterdag 15 maart zelfs welkom op een nieuw feest. Het resultaat is Xxxillion, een evenement met een grote knipoog naar de Zillion-discotheek van weleer. Alles vindt plaats op een voorlopig nog geheime locatie.

Nicolas en Fred vormen het duo achter het Luxauto Racing Team, dat een paar jaar geleden zijn entree in de rallysport maakte. Fred is geen onbekende in het wereldje en was jarenlang copiloot van rallylegende Freddy Loix. Nicolas reed in 2020 voor het eerst samen met Fred.

Casino Royale

“Het klikte meteen en sindsdien vormen we een goede tandem”, vertelt Nicolas. “Sindsdien organiseren we bij de start van het rallyseizoen elke keer een unieke teampresentatie. Vorig jaar was dat bijvoorbeeld nog in het thema Casino Royale van James Bond in het kasteel van Poeke. Dat was toen enkel voor tweehonderd genodigden, waaronder onze sponsors.”

Dit jaar zagen ze het iets grootser en kwamen ze al vlug uit op het thema van de Zillion, de legendarische discotheek die Frank Verstraeten rond de eeuwwisseling in Antwerpen runde. “We namen contact met hem op en hij zag dat meteen zitten. Hij is zelf ook fan van snelle wagens, dus de klik was er meteen. Hij heeft in de nasleep van de Zillion-film zelf sets gedraaid als dj Fou. Nu neemt hij geen nieuwe boekingen meer aan, maar wie hem nog eens aan het werk wil zien zal naar ons Xxxillion-feest moeten langskomen.”

“We hebben een mooie geheime locatie op het oog en ook dat draagt bij aan het Zillion-sfeertje van weleer” – Nicolas Tjoen

Nicolas en Fred komen op rallyvlak voor het eerst in actie tijdens de TAC Rally in Tielt op 11 april. In aanloop daarnaar vindt op zaterdag 15 maart Xxxillion plaats, op een nog geheime locatie in het Dentergemse. “Het leuke is dat we dit keer alles open stellen voor het grote publiek en we er een echte feestavond met top-dj’s willen van maken”, vertelt Nicolas.

“Onder andere 5napback en Dave Lambert komen er draaien. De avond zal vanzelfsprekend een retrojasje hebben. We mikken dan ook op dertigers en veertigers, het is dus allesbehalve een klassieke fuif voor tieners. We hebben een mooie geheime locatie op het oog en ook dat draagt bij aan het Zillion-sfeertje van weleer.

Speciale acts

Wie tickets koopt via de Xxxillion-website krijgt komende vrijdag een link met de tickets en daarin de exacte locatie van het feest. “De deuren openen om 21 uur en om 22 uur sluiten ze alweer”, licht Nicolas toe. “Het feest begint vroeg en we gaan op een ordentelijk uur stoppen. De bedoeling is dat we de specifieke Zillion-sfeer weer oproepen en we dus voor een hele beleving gaan. Vandaar dat we gasten oproepen om in dat ene uur aan te komen, zodat ze van de hele avond kunnen genieten.”

“We voorzien uiteraard speciale acts in Zillion-stijl en we voorzien een reeks gadgets. Ook onze rallywagen zal er spectaculair opgesteld staan, maar het is niet zo dat we ons team er uitgebreid zullen voorstellen. We willen vooral het feest op zich laten spreken. We gaan uiteraard de zaal in het thema aankleden en laten daar speciaal een grote ledvideowall voor aanrukken.”

Speciale armbandjes

Wie op het feest iets eet of drinkt, zal dat kunnen betalen met speciale armbandjes die je aan de ingang zal krijgen. “Op die manier moet je niet met geld of bankkaarten sukkelen”, aldus Nicolas.

“Het is iets dat we voor het eerst uitproberen en als het meevalt, gaan we het in de toekomst nog gebruiken. Wij zijn alvast klaar voor ons nieuwe rallyseizoen en willen het op deze leuke manier met iedereen officieel op gang trappen. Vorig jaar was voor ons nog wat een ontdekkingsjaar, dit keer willen we er echt staan, maar we hebben er wel vertrouwen in dat het goed komt”, besluit Nicolas.