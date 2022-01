Raamgedichten veroveren Kortrijk tijdens Poëzieweek

Op initiatief van Bibliotheek Kortrijk adopteerden 68 poëzie-minnende inwoners van Groot Kortrijk een weesgedicht om hun raam mee op te fleuren. Het project #weesgedichten is de aftrap van het Memento Woordfestival Kortrijk 2022 met als thema ‘thuiskomen’, begin februari.

Van 27 januari tot en met 2 februari is het Poëzieweek in Vlaanderen, dus ook in Kortrijk. 68 inwoners van Kortrijk en deelgemeenten die van poëzie houden, stellen tijdens de Poëzieweek hun raam ter beschikking voor het project #weesgedichten.

Zij adopteerden namelijk dankzij de bibliotheek van Kortrijk een weesgedicht en geven zo hun huis, en bij uitbreiding hun straat en de stad, een poëtische uitstraling. In de wijken Pius en Overleie zijn heel wat kunstige tekeningen op verschillende gevelvensters te zien.

Tijdens de Poëzieweek kan je zelf op pad gaan om de gedichten te spotten. Met de gratis izi.TRAVEL app of de weesgedichtenflyer – verkrijgbaar in de centrale bibliotheek – wandel en fiets je van raam naar raam. De app biedt ook info over de dichter en een geluidsfragment.

(PVH)