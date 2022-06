Quartiers d’o wordt feest voor en door het Westerkwartier

Op 29, 30 & 31 juli vormt het Sint-Catharinaplein in het Westerkwartier het toneel voor het buurtfeest Quartiers d’O. TAZ, kleinVerhaal, De Grote Post, KAAP en FMDO, bewoners en verenigingen uit de wijk steken de koppen bij elkaar voor een driedaagse met theater, muziek, dans en workshops. Het feest krijgt vooral een invulling vanuit de inwoners zelf.

Quartiers d’O is ook dit jaar terug. Er werd gekozen om dit jaar een driedaags feest te organiseren in het Westerkwartier. Het feest wordt weliswaar het hele jaar doorgetrokken, met in de winter Chambres d’O en een beeldend werk dat blijft staan. Volgend jaar trekt het feest dan naar een andere Oostendse wijk. De voorbereidingen zijn al even bezig en daarvoor wordt intens samengewerkt met de bewoners van de wijk.

Op vrijdag trappen twee koren het feest op gang. Een van de koren is ontstaan in de wijk zelf en heet Koor Westerkwartier. “Het koor komt samen in de Antenne om te repeteren. Ze hebben de muziek en de teksten zelf geschreven. Er wordt hiervoor samengewerkt met het koor Onze Rijkdom onder leiding van pianist/componist Yves Meerschaert en zanger/acteur Hans van Cauwenberghe”, vertelt Mats Van Herreweghe van De Grote Post.

Twaalf uur live

De zaterdag is ingekleed als een radioshow. “Radiomakers Nicolas Delalieux en Femke Stallaert gaan twaalf uur lang live in de ether met ‘Radio République des Rêves’, een blitse radioshow, met optredens, gasten, een kookprogramma. We hebben bewust gekozen voor optredens die heel toegankelijk zijn voor elk publiek. De radioshow wordt online uitgezonden en ook een stuk via Radio Noordzee. Zo willen we ook mensen die hier fysiek niet aanwezig kunnen zijn erbij betrekken. Ze komen al tien dagen op voorhand om de wijk te leren kennen. De bedoeling is dat de radioshow hier in de wijk zelf ontstaat en met de mensen uit de wijk”, vertelt Mats nog.

Op zaterdag zijn er ook een pak optredens en acts. Om 12 uur start het geheel met Ballet Etoko, er is theater met Stretch, tussen 12 en 17 uur is er het atelier Rode Aarde, om 14 uur is er dans en muziek van Maya Sapera en de Khan Brothers, en doorheen de middag zijn er creatieve workshops voor gezinnen. “We hebben bewust voor een laagdrempelig programma gekozen en voor een multicultureel programma dat de verschillende nationaliteiten in de wijk voor een stuk weerspiegelt. Zo zullen er ook verhalen voorgelezen worden in alle talen door FMDO.” De avond wordt afgesloten met een Bal Populair of een groot feest om 22.30 uur.

Samen koken

De rode draad doorheen het hele feest is dat alles samen met de wijkbewoners tot stand komt. “In aanloop naar Quartiers d’O komen we regelmatig samen op het Sint-Catharinaplein om in verschillende groepen te werken rond opbouw, inkleding, onthaal en communicatie – en er is ook een kookploeg. De betrokken organisaties vinden het belangrijk dat het feest ontstaat vanuit de bewoners zelf en niet gewoon van bovenaf wordt opgelegd. We willen luisteren naar wat de mensen zelf willen zien, die dag. Wat willen ze eten. Er wordt daarom al vanaf woensdag gekookt op het plein. We willen dat alles rustig kan verlopen, zodat er ook tijd is voor elkaar.”

Op zondag is er immers de Langste Tafel, een diner door buren klaargemaakt samen met twee professionele koks. “We werken met heel democratische prijzen, 5 euro voor volwassenen en 2 euro voor kinderen. De keuzes van de maaltijden komt ook uit de wijk zelf.” Op zondag komen er ook schrijvers langs. Ze zijn al vroeger aanwezig om verhalen op te pikken uit de wijk, en die zullen dan op zondag uitgeschreven worden.

Quartiers d’O en Chambres d’O werden aan elkaar gekoppeld. “We willen dat dit verhaal wordt doorgetrokken, waardoor we een heel jaar door aanwezig zijn in de wijk. In de zomer is dat met het wijkfeest, en in de winter met Chambres d’O, dat dan ook geconcentreerd wordt op het Westerkwartier. We bekijken ook nog om samen te werken met beeldende kunstenaars om een blijvende herinnering achter te laten op het Sint-Catharinaplein. Volgend jaar wordt er dan gewerkt vanuit een andere wijk.”

Laurent Vansteenkiste © Leen Belpaeme

Laurent Vansteenkiste: “Ideaal om de buurt beter te leren kennen” Laurent Vansteenkiste woont in de buurt van de Sint-Janskerk. Hij kwam de voorbije edities al langs op Quartiers d’O en wilde dit jaar graag zijn steentje bijdragen. “Ik vind het een leuke organisatie en een tof feest. Ik ben ook geïnteresseerd in alles van optredens, muziek en techniek. Ik wilde daarom mijn technische capaciteiten aanbieden. Ik heb ook al heel wat zelf georganiseerd en ik heb in de sector gewerkt”, vertelt Laurent. “Het is leuk om mee aan de kar te trekken. De organisatie is heel open-minded en multicultureel. De optredens staan mij misschien niet allemaal aan, maar dat moet ook niet. Over het algemeen vind ik het een mooi programmatie en heel verscheiden.” Uit Aalter Laurent is blij dat de wijk op deze manier samengebracht wordt. “Wijkfeesten zijn altijd een goede manier om buren te leren kennen. Ik kom uit Aalter en daar was dat ook de gewoonte, en zo leerde je heel wat mensen beter kennen.”

Christy Bauwen (46) en Liliane Goderis (66). © Leen Belpaeme