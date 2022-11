Putteke Winter in Gavers schot in de roos

Vrijdagavond was er in Provinciedomein De Gavers opnieuw ‘Putteke Winter’, een wandeling van 2,5 km in een magische wintersfeer vol verrassingen en feeërieke uitstraling. Het programma was zeer gevarieerd met adembenemende kunst, betoverende acts, sfeervolle lichtinstallaties, mysterieuze opstellingen en knappe vuurshows.

Dit winterevenement was aan de achtste editie toe en trok een paar duizend bezoekers met veel ‘ooh’s en aah’s’ in de lucht. De voorbije jaren vonden tot nu toe ongeveer 15.000 bezoekers de weg. Het wandelparcours was open van 18 en 22 uur. De gezellige winterbar op het centrale plein trok een massa volk.

“Eens leuk om te doen, zeker met kinderen, maar door de drukte was een deel van het plezier eraf. Op de koppen lopen en zorgen dat je tegen niemand aanbotst. Zou het geen idee zijn om daar gewoon een weekend van te maken? Dan gaan mensen wanneer ze zin hebben verspreid over een heel weekend”, zegt Steffi H. Een opvallend feit was inderdaad dat tegen 19 uur aan, de grote parking aan de Eikenstraat in een mum van tijd volledig vol stond net als de omliggende straten, de parking van het voetbalstadion en zelfs de straten in de nabije wijken.

Volgens bewoners was het echt niet te doen. De politie, die het gebeuren opvolgde, deelde al heel snel mee dat alle parkings volzet waren. Nochtans had de organisatie gevraagd om met de fiets te komen. De verkeerssituatie kon gevolgd worden op de Facebookpagina van de Gavers. Al snel deelde de organisatie mee dat het parcours zoals voorzien om 22 uur zou sluiten en het centrale plein pas om middernacht zou sluiten.

Putteke Winter is een organisatie van het Provinciaal Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers met steun van leerlingen uit de richting Podiumtechnieken van het VTI in Brugge.