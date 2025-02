Push The Button maakt volledige line-up bekend

Op zaterdag 5 april vindt de vierde editie plaats van Push The Button, het vernieuwende muziekfestival georganiseerd door Muziekclub De Zwerver, Kunstencentrum KAAP en De Grote Post.

Push The Button staat voor een eclectische ontdekkingstocht doorheen verschillende muziekgenres, verspreid over drie podia. De line-up tast de grenzen af tussen jazz, global sounds, elektronische muziek, hiphop en experiment. Eerder werden al Dr. Rubinstein (Duitsland), Ben LaMar Gay (US), Błoto (Polen) en Helena Casella (België) aangekondigd. Met nog eens negen toegevoegde namen is de line-up nu compleet!

“Verspreid over drie podia presenteren we een veelzijdig pakket aan sprankelende en niet altijd voor de hand liggende muziek, nu eens experimenteel, dan weer heel erg dansbaar. Er zal een spannende mix van jazz, global sounds, experimentele en elektronische muziek weerklinken in De Grote Post. Er staan elf live-acts geprogrammeerd en twee dj’s.”, vertelt programmator Lode Pauwels van Muziekclub De Zwerver.

Afrika

Met de Congolese band Jupiter & Okwess komt er een unieke, energieke band naar Oostende. Ze combineren traditionele Congolese ritmes met funk, rock en Afrobeat en hun muziek draagt vaak sociale en politieke boodschappen uit. Bab L’Bluz is een Frans-Marokkaanse band, die Noord-Afrikaanse gnawa en chaâbi mixt met psychedelische rock en blues. Hun hypnotiserende grooves worden gedragen door de guembri, een traditioneel instrument.

“Push the Button is het perfecte excuus om even weg te stappen van je scherm en gewoon voluit te dansen. Dit jaar leggen we de lat nog hoger met een geweldig opzwepende line-up, deze editie wil je écht niet missen.”, vindt Abel Petneki, programmator muziek bij KAAP.

Belgische artiesten zijn ook opnieuw sterk vertegenwoordigd op Push The Button. Dijf Sanders brengt muzikaal verslag uit van zijn verre reizen die hem al in Indonesië, Nepal en Georgië brachten. Klakmatrak is de geschifte samenwerking tussen Brent Vanneste (STAKE) en Dreeten van Maris. Zij brengen een snoeiharde mix van gabber en noise. The Brums uit Luik zitten op het raakvlak tussen elektronische muziek en avant-garde jazz.

Eigenzinnig karakter

“Deze editie van Push The Button onderstreept enorm het eigenzinnige karakter en de fantastische muzieksmaak die er in Oostende heerst”, meent Aya Braem, programmator muziek van De Grote Post. “Dat we dit met drie unieke partners kunnen neerzetten, is een unicum in het Belgische muzieklandschap.”

Niels Orens heeft een talent voor het mengen van akoestische en digitale soundscapes. [KRTM] brengt een hybride, analoge techno-set. De Japanse, in Brussel wonende, Shoko Igarashi krijgt de eer het festival te openen en haar stadsgenote Stanislawa draait de laatste noten in de vroege uurtjes.

Tickets

Push The Button vindt plaats in cultuurhuis De Grote Post op zaterdag 5 april. Deuren om 17.30 uur, start om 18 uur. Einde is voorzien om 5 uur.

Tickets kosten 27 euro in voorverkoop (30 euro aan de deur) en zijn verkrijgbaar via www.pushthebutton.be.

