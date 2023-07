Puike eerste editie van LeiselArtistiek in Alveringem

De eerste editie van LeiselArtistiek – een nieuw muziekfestival onder de kerktoren – is nog altijd aan de gang. Het is geen overrompeling geworden, maar wel een zeer gezellige drukte. Dat dit een puike organisatie is, daar zijn alle aanwezigen het roerend over eens.

Een klein, maar zeer verzorgd en gezellig festivaldorpje met terrassen, foodtruckjes, drankstanden, een hele waaier aan geestige en goede muzikale optredens en mensen die er graag bij zijn. Dat is wat LeiselArtistiek vandaag, zondag 9 juli te bieden heeft.

Het weer kon beter, maar ook veel slechter. Op de middag regende het boven Leisele even goed door, maar de droge periodes waren geheel in de meerderheid. Gelukkig maar, want het organiserende comité – vier mannen die verliefd zijn op dit charmante dorp – werkte keihard om iets nieuws uit de grond te stampen.

Onder de aanwezigen hoofdzakelijk Leiselnaren van alle leeftijden, een beperkt aantal mensen uit de andere Alveringemse (deel-) gemeenten, maar ook inwoners uit Lo, Veurne, Adinkerke, De Panne,… Rond de klok van half zes zagen we bijvoorbeeld ook even de vroegere burgemeester Ann Vanheste uit De Panne – met de fiets in de hand- door het festivaldorp lopen.

Geestig

Aan één van de tafeltjes spraken wij een groepje vrienden aan: de Leiselse broers Wito (24) en Luka Comeyne (21) met hun respectievelijke vriendinnen Claire Markey (22) uit Ieper en Eline Vermander(20) uit Alveringem en ook Arno Delanote (24) uit Leisele.

De vrienden Wito Comeyne, Claire Markey, Luka Comeyne, Eline Vermander en Arno Delanote genoten tijdens het amusante optreden van Buddy Jolly van een biertje. © AB

Zij vonden de act en het optreden van Buddy Jolly alvast steengoed. “Dit is geestig en tof! Een pluim voor de organisatie die de markt zeer gezellig heeft ingericht”, reageert Arno met een biertje in de hand. “Schrijf er wel bij dat we niet overdrijven met de biertjes, morgen is het immers ‘werkendag’, glimlacht Arno. “Ik doe super graag een festivalletje en ik hou van alle genres”, zegt Eline. Outdoor muziek is sowieso synoniem van ambiance.”

“Ik heb 19 jaar in Lo gewoond, woon nu in Ieper, maar mijn grootouders Raphaël Markey en Mariette Logghe wonen nog altijd in Leisele. Ik ken dit dorp dus wel een beetje”, komt Claire nog tussen.

Dankzij lookalike Freddy Wally en z’n Waletten leek Eddy Wally weer even onsterfelijk. We zien de vriendinnen Ann Noez uit Leisele, Annelies Saubain uit Leisele, Julie Allemeesch uit Pollinkhove en Els Tollenaere uit Lokeren, naast het gezin van Pieter Rombaut, Mieke De Brabander en de kindjes Vic en Alice uit Veurne. “Proficiat aan de organisatie”, klinkt het unaniem. © AB

Ook de vriendinnen Annelies Saubain uit de Lostraat in Leisele en Julie Allemeesch uit Pollinkhove lopen goedgezind rond en amuseren zich met nog andere vrienden en kennissen. “Julie is gisterenavond bij ons thuis blijven slapen”, vertelt Annelies. “En wij vinden het heel leuk om daar dit festivalletje aan te kunnen breien.”

Organisatie

“De sfeer zit zeker goed”, reageert Stefaan Sampers van de organisatie. “Of wij rond zullen komen? Dat denk ik wel. De artiesten zijn immers betaald met sponsorgeld. We zijn onze sponsors dus zeker dankbaar voor hun gulle steun. Of er volgend jaar een tweede editie komt? Zeker weten van wel”, glimlacht Stefaan.

(Anne Bovyn)