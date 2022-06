Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke opent op 24 juni

Vanaf vrijdag 24 juni worden voor Bart Peeters, Toto, Milow, Hooverphonic, Snelle, Natalia en andere topartiesten opnieuw duizenden muziekliefhebbers verwacht in Middelkerke. Vandaag namen Jan Van Esbroeck, ceo beat, en Jean-Marie De Decker, burgemeester van Middelkerke, poolshoogte op het terrein waar de Proximus Pop-Up Arena in opbouw is.

De Proximus Pop-Up Arena is weersbestendig met maar liefst 3.800 tribuneplaatsen. Na het succes van vorige zomer wordt op vrijdag 24 juni de aftrap gegeven van het tweede seizoen in Middelkerke.

“Het lanceren van de Proximus Pop-Up Arena in volle coronacrisis was een weldoordachte investering in de toekomst. Het concept waarbij de arena het publiek opzoekt en niet omgekeerd was en is nog altijd vrij nieuw”, zegt Jan Van Esbroeck, ceo be•at, tijdens een bezoek aan het terrein waar de reuze tent momenteel wordt opgebouwd.

Partner en naamsponsor Proximus kijkt eveneens vol verwachtingen uit naar het tweede seizoen. “Voor het tweede jaar op rij kunnen we hier in de beste omstandigheden onvergetelijke momenten aanbieden aan onze klanten. Een vijftal concerten zal bovendien te zien zijn op Pickx, zodat ook muziekliefhebbers thuis een mooie muzikale zomer tegemoet gaan”, zegt Stefaan Haerick, Director Commercial Partnerships & Sponsoring.

Goede daad voor het klimaat

“Als maatschappelijk geëngageerd bedrijf willen we bezoekers van de Proximus Pop-Up Arena aanmoedigen een goede daad voor het klimaat te stellen. Wie een oud gsm-toestel inlevert opdat het kan worden gerecycleerd, krijgt een drankvoucher of een waardebon van 10 euro om te besteden in een Proximus-shop. Je kan er ook voor kiezen dit bedrag aan het goede doel te schenken. Met dit project zamelden we in 2022 al ruim 24.000 toestellen in.”

Voor burgemeester Jean-Marie Dedecker is de hernieuwde komst van dit grote evenement een bevestiging van de troeven van Middelkerke als bruisende evenementengemeente.

“Als gemeentebestuur zijn we zelf ook ‘producent’ van leuke, kleinschalige en toegankelijke gezinsevenementen. Maar de kwalitatieve concertkalender in de Pop-Up Arena is een absolute verrijking bij dat eigen aanbod. We weten wat onze vakantiegangers ‘triggert’ en we weten dat ze zich graag amuseren in een comfortabele omgeving. Dankzij de Proximus Pop-Up Arena kunnen ze dat met alle gemak meemaken. En eindelijk is heel dat beperkende coronagedoe ook voorbij. Op naar een échte zomervakantie. Vol plezier, leute en goeie muziek!”

Laura Lynn

Ook zangeres Laura Lynn was vandaag van de partij in Middelkerke. Zij staat deze zomer op de planken en was onder de indruk van de voorbereidende werken.

“Je staat niet altijd stil bij wat aan een concert vooraf gaat”, zegt Laura Lynn. “Ik ben bijzonder dankbaar dat zoveel werk wordt verzet om het mogelijk te maken onze fans te ontmoeten en voor hen te spelen. Ik kijk heel hard uit naar Het Schlagerfestival waar ik met mijn collega’s voor vuurwerk ga zorgen”, zegt ze.