Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke komt op dezelfde locatie als in 2021

Met de bouw van het nieuwe zwembad en de sporthal op de sportsite tussen de Westende- en de Duinenlaan, was er in Middelkerke enige onduidelijkheid ontstaan over de locatie van de Proximus Pop-Up Arena die komende zomer opnieuw wordt neergepoot in Middelkerke. Burgemeester Jean-Marie Dedecker (Lijst Dedecker) laat ons weten dat de muziektempel op dezelfde locatie komt als vorig jaar.

“Er komt een volledig nieuwe constructie. Dergelijke constructie was ook al te zien tijdens de Zoute Grand Prix in Knokke. Aangezien we tegen de zomer al zullen kunnen leven in een city of freedom mogen we ook meer volk verwachten dan tijdens de zomer van 2021. Om de hinder te beperken en zelfs te vermijden worden er ook meer parkeergelegenheden voorzien op de locatie. Naast de bestaande parking zal er aan de rechterzijde van de arena ook nog een parking worden aangelegd. We streven ernaar om zeker 1.000 parkeerplaatsen voor auto’s te realiseren. Ook de grote namen die nu al op de agenda prijken, zullen zeker zorgen voor een grotere volkstoeloop”, zegt Jean-Marie Dedecker.

Onder de grote namen die al gekend zijn, noteren we alvast Milow (8 juli), Toto (21 juli), Salvatore Adamo (29 juli), Bart Peeters (5 augustus) en Natalia (26 augustus).