Provinciedomein Atlantikwall Raversyde zet smaak centraal

Provinciedomein Atlantikwall Raversyde in Oostende organiseert op zondag 10 april het evenement ‘Smakelijk Raversyde’. Die dag staat de smaak centraal, met tal van activiteiten. Ook in het speelbos Tasty Testerep wordt er rond smaak gewerkt. Daarnaast wordt op 16 april een escape game voor tieners gelanceerd.

Atlantikwall Raversyde

Bezoekers leren in Atlantikwall Raversyde meer over wat er op het menu stond tijdens WO I en WO II. Chefs bereiden hapjes en drankjes op basis van ingrediënten uit de oorlogskeuken. Gidsen geven een woordje uitleg en ook de bijzondere eetgewoonten van Prins Karel komen aan bod. De veldkeukens van tijdens de Eerste Wereldoorlog komen even terug tot leven en er zijn demonstraties over de rantsoenpakketten van de Tweede Wereldoorlog.

De bevlogen kookboeken verzamelaar Freddy Tyberghein geeft lezingen over de keukengeheimen in de oorlogsjaren. Bezoekers kunnen in de themakroeg The Newport Times genieten van een drankje. Verder staan er ook workshops rond bewaartechnieken van voedsel op het programma. De activiteiten zijn inbegrepen in het toegangsticket voor Atlantikwall Raversyde.

Anno 1465

Op de archeologische site van ANNO 1465 kunnen bezoekers meer te weten komen over de keukengeheimen van de middeleeuwen. Voor kinderen zijn er leuke activiteiten. Vzw Horizon Educatief laat bezoekers proeven van eetbare planten uit de duinen. Ontdek welke kruiden en specerijen ze in de middeleeuwen al kenden en waarvoor ze die gebruikten.

Smakelijk Raversyde vindt plaats op zondag 10 april, vanaf 10.30 uur in Provinciedomein Atlantikwall Raversyde, Nieuwpoortsesteenweg 636 in Oostende. Prijs: 12 euro (volwassene); 10 euro (verminderd tarief); kinderen onder 13 jaar gratis.

Tasty Testerep

In het speelbos Testerep wordt op 6, 9 en 10 april, telkens tussen 14 en 17 uur, een natuuratelier ingericht. Bezoekers kunnen er meer ontdekken over welke planten ze kunnen eten, of hoe ze hapjes kunnen maken met eetbare planten.

Escapegame

Tijdens de paasvakantie, op zaterdag 16 april, wordt een nieuwe escape game gelanceerd voor tieners (12-16 jaar). Bezoekers kunnen Atlantikwall Raversyde ontdekken en onderweg het mysterie ontrafelen. De game is gebouwd rond het verhaal achter de bunkers uit WO I en WO II en uitgewerkt in samenwerking met Puzzle Escape Rooms. Het spel is inbegrepen bij een toegangsticket voor Atlantikwall Raversyde.