Provinciaal kampioenschap Kubb is schot in de roos: “Op naar nieuwe editie volgend jaar!”

Geen regen, 500 kubbers in kleurige outfit, veel nieuwsgierige supporters en vooral heel veel sfeer. Het provinciaal kampioenschap kubb in Wevelgem was – weer – een voltreffer. Dat vonden ook de deelnemende teams zoals Neighbours en ook de organisatie kijkt al uit naar volgend jaar.

Het was even uitkijken hoe KUBBIK, een groep oud-Chiroleiders, de organisatie van het Provinciaal kampioenschap KUBB zou aanpakken. Die organisatie was gedurende tien jaar in handen van Houba De Stroper United die vorig jaar besloot om ermee op te houden. “We konden natuurlijk rekenen op de steun van HDS United”, zegt Elias Cappon van Kubbik. “Het verloop van de dag, de kinderanimatie, de organisatie achter de bar…. We waren wat voorzichtig, maar uiteindelijk was het een fantastisch evenement, we zijn dan ook meer dan tevreden.”

Tijd voor een babbeltje

Net zoals bij vorige edities kwamen ploegen massaal naar Wevelgem afgezakt voor een dagje gooien met blokken en stokken. 79 ploegen om precies te zijn, waarvan de grote helft uit deelgemeente Wevelgem zelf kwam. “We doen al jaren mee met de hele familie”, aldus Jos Delbeke. “Een perfecte namiddag met de kinderen en de kleinkinderen want kubb is een spel dat iedereen kan spelen, en iedereen gooit wel eens een blok om. Het tornooi winnen zit er niet in. Daarvoor zijn er teveel sterke teams aanwezig, maar het blijft heel plezant.”

“Leuk om mensen te ontmoeten die je al een tijd niet zag”

Een ander team dat er al sinds het eerste PK bij is, zijn ‘De Neighbours’ uit Wevelgem, met vaste waarde Marijke Rigole. “Blij dat het toch weer doorgaat, dat zeker”, zegt ze. “Het is een unieke sfeer en de gelegenheid bij uitstek om heel wat mensen te ontmoeten die je al een tijdje niet zag. Tijd genoeg om een babbeltje te slaan. Over ons spel ben ik minder tevreden. Je zag dat we niet genoeg geoefend hebben, volgend jaar pakken we het weer anders aan.”

Crème Kubbers

Vele ploegen zoals die van Marijke spelen maar één kubbtornooi per jaar. Winnen is dan ook uitgesloten. Die eer was net zoals vorig jaar weggelegd voor ‘Kubb Them All’ uit Tielt. Zij haalden het net zoals vorig jaar van de Regenboogkubbers uit Waregem. De Palace Kubbers uit Harelbeke wonnen van de Crème Kubbers uit Gullegem in de wedstrijd voor de derde plaats. Die laatsten zijn dan weer de beste Wevelgemse ploeg en mogen de wisselbeker een jaar lang op de kast zetten.

Want volgend jaar is er wellicht terug een tornooi, dat laat Elias Cappon toch uitschijnen. “We moeten natuurlijk nog evalueren, we zijn echter allemaal tevreden dat alles goed verlopen is. De balans is positief, ook dankzij het milde weer en heel veel publiek dat langskwam om de sfeer op te snuiven. Het was initieel het plan om dit enkele jaren te organiseren, dus op naar 1 mei 2024 voor een nieuwe editie.”