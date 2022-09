Project Courts-Circuits legt de nadruk op korte keten

Een project dat zowel kunst, economie als ecologie in één en hetzelfde jasje steekt? Dat is de insteek van Courts-Circuits, een kunstzinnig traject doorheen het centrum van Komen, waarbij bezoekers kennis maken met meer dan alleen maar hun eigen gemeente.

Het project, een hersenspinsel dat is voortgevloeid uit het cultureel centrum, wil vooral de nadruk leggen op de korte keten. “Het is een term die vaak wordt gebruikt maar die al even vaak onbegrepen wordt”, licht Emilie Biguet (37) het concept toe. “Vandaar dat we opteren om alles in één grote pot te gooien. Een wandeltocht langsheen de lokale handelaars, waar in de vitrines of in de showroom een kunstwerk staat opgesteld. Dat kunstwerk moet ook worden gemaakt met grondstoffen die hier lokaal hun oorsprong kennen en die een link met de gekozen handelaar moet hebben. Een uitdaging van formaat voor de kunstenaars, eentje die ze ook dit jaar opnieuw met glans hebben aangepakt.”

Copie Conforme is één van de deelnemende handelszaken waar kunstenaar Kristof Rosseel een confronterend kunstwerk heeft geïnstalleerd. “Het werk kreeg de titel ‘Cache Mots’, waarmee we terugblikken op de moeilijke periode die we hebben gekend”, licht de artiest zijn oeuvre toe. “Een oude kopieermachine, gekoppeld aan een ouderwetse computer en een rol papier die oneindig door blijft draaien. Telkens print hij dezelfde woorden, keer op keer en éénmaal de rol papier 4 keer rond heeft gedraaid wordt er een kopie genomen. Tijdens de pandemie, de coronacrisis dus, regende het met meningen van zowat iedereen tot op het punt dat ze ons bijna werden opgedrongen. Hoe authentiek zijn die meningen dan nog? Hoeveel van die meningen hebben dan nog echt een waarde en dragen ze bij aan de maatschappij? Hoeveel keer kun je die mening horen alvorens ze onhoorbaar wordt? Dit werk probeert de mensen aan het denken te zetten en legt vooral de gevoeligheid van woorden vast.”

Ook de voorstelling van het parcours werd van een kunstzinnige toets voorzien. Dit jaar werd niet gekozen voor toespraken van lokale politici maar werd het project ingeleid door de dynamische dames van Troupe Oyamba. Op het ritme van sambamuziek werden de aanwezigen langs de 8 verschillende kunstwerken gebracht, tot groot jolijt van zowel de deelnemers als de passanten. De expositie loopt nog tot en met 9 oktober en is gratis te bezoeken.