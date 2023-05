Programma van de 50ste Paulusfeesten is zo goed als compleet: ‘Oostende Zingt’ komt terug

De Paulusfeesten zijn volop in voorbereiding voor hun 50ste editie, die plaatsvindt van woensdag 9 tot en met dinsdag 15 augustus. Het programma is zo goed als compleet en ter gelegenheid van het jubileum keert op maandag 14 augustus ‘Oostende Zingt’ terug. De laatste dag is dan weer de dag van de Oostendenaren.

De Paulusfeesten hebben een moeilijke periode achter de rug, waarin een tiental medewerkers opstapten. De organisatie kijkt nu echter vooruit en heeft in Pascal Baele een nieuwe voorzitter. Deze aangespoelde Zottegemnaar is al sinds 2005 actief bij de Paulusfeesten. “Over het programma mag ik nog niet veel lossen, maar dat is zo goed als compleet. Ter gelegenheid van de jubileumeditie staan enkele klassiekers uit de voorbije jaren op de affiche, maar ook een reeks nieuwe namen. De laatste dag trekken we de Oostendse kaart met zowel grote als kleine acts, gebracht door muzikanten met Oostendse roots.”

“Ook voor het straattheater kijken we voor een stuk terug en deden we een navraag bij onze vrijwilligers wat zij graag terug zouden zien op onze pleinen uit de voorbije halve eeuw”, vervolgt Pascal. “Op het Pauluspleintje vragen we, net als vorig jaar, enkele bevriende Oostendse verenigingen om voor de invulling te zorgen, zoals JAC, FMDO, Beeldstorm – van onze stichter Iwein Scheer – en Vinyl Junkies. Verder zal ook onze bevriende organisatie Stinstage een dag invullen.”

Boek

Ook het ‘duukertje’ komt terug, dat is de dj-booth die in 2019 veel succes had op de Paulusfeesten. Het duukertje zal op kop van het plein staan, ter hoogte van de Amandine, terwijl het groot podium weer voor de Sint-Petrus-en-Pauluskerk zal geplaatst worden. Jean Jacques Soenen zal een boek uitgeven over Iwein, het Kroegske en de Paulusfeesten. Het boek bevat interviews van vroegere en huidige medewerkers van de Paulusfeesten en zal verkrijgbaar zijn in het infokraam tijdens de feesten.

“Een andere klassieker die terugkeert is ‘Oostende Zingt’, een feestavond waarop iedereen mag meezingen met bekende nummers, op maandag 14 augustus. En wat zouden de Paulusfeesten zijn zonder knotsgekke projecten en decoratie”, besluit Pascal. “In de Karperhoeve bouwt de decorploeg al maanden aan de decoratie voor de 50ste Paulusfeesten. We besteden ook dit jaar weer heel veel aandacht aan de inkleding en willen de bezoekers weer een waaw-gevoel geven op het feestterrein.”