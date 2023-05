Proeven van lekker gebak en taart op 42ste Zoetemarkt in Kemmel

De Zoetemarkt van Kemmel op Pinkstermaandag is het ideale moment om te proeven van Vlaams gebak en taart. Dat weet ook bakker Dieter Minne, die al sinds 2006 met zijn Geytetaart op de Dries staat. Zijn voorganger was er bij vanaf de start van de Zoetemarkt, in 1980. Zo is de Geytetaart de taart met het hoogste aantal jaargangen op de teller. Dat zijn er 42: evenveel als de Zoetemarkt zelf.

Voor het eerst kon je op de Zoetemarkt smullen van zoetigheden van over de grens. “In samenwerking met ‘Coeur De Flandre’ konden we de wereldvermaarde Merveilleux aanbieden”, aldus Bert Lambrecht. “Vanuit Cassel werden dan weer de zoete producten van La Casseline gesmaakt.

Top voor horeca

De Zoetemarkt is één van de hoogdagen voor de horecazaken in Kemmel. Zo ondervonden ook de zaakvoerders van de pas geopende Dries 7 en Huys 15. Sabrina Baelde zag haar terras overvol zitten. “Laten we hopen dat dit de start is van een bloeiende zaak.”

Dries 7 is een praatcafé met een beperkte maar verzorgde keuken en een rijk aanbod aan tapas. De nieuwe uitbaatster is geen onbekende in het toeristische dorp van Heuvelland. “Op de middelbare school zat ik in de klas van Nel, de dochter van Stef Dehollander. En zo werkte ik als jobstudente in het Labyrint. Later ging ik aan de slag als onthaalbediende bij het bouwbedrijf Goudeseune.”

Nieuw koffiehuis

Ook de uitbaters van het koffiehuis Huys 15 in de Reningelststraat kennen Kemmel goed. “Vanuit Lauwe was dit onze weekenduitstap”, zeggen Katrien Vermeersch en haar zoon Lieuwe. Huys 15 serveerde met de Zoetemarkt drank vanop het achteraan gelegen terras. “Onze binnenruimte is nog niet helemaal af. We focusten de voorbije drukke weken op de inrichting van de expositieruimte en het winkeltje.”