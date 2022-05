Proef het gerstenat van maar liefst 12 brouwerijen tijdens Maldegems Bierfestival

Op zaterdag 4 juni van 14 tot 22 uur is zaal K-ba het decor voor de 3de editie van het Maldegems Bierfestival. “Deze keer nemen er twaalf brouwerijen deel en kunnen bezoekers meer dan veertig bieren proeven”, zegt de voorzitter van vzw Waterbek Roeland De Meyere.

Gezellig dicht bij elkaar in het vergaderzaaltje van hun stamcafé De Filosoof stelden de bierliefhebbers van vzw Waterbek eind februari 2020 de derde editie van hun Bierfestival voor. Gelukkig zijn lockdowns en sociale beperkingen momenteel niet meer aan de orde en kunnen de mannen van vzw Waterbek weer een volwaardig Bierfestival organiseren. “Niet alleen in Maldegem, maar ook in de rest van Oost-Vlaanderen en West- en Zeeuws-Vlaanderen kijken bierliefhebbers uit naar deze nieuwe editie”, vertelt Roeland.

Programma

“Deze keer verwelkomen we zes nieuwkomers, waaronder Stekerij Vermeersch uit Maldegem, die lekkere zure bieren maakt. De bekendste nieuwkomer is Brouwerij Huyghe uit Melle, wereldwijd bekend met haar roze olifant. Maar we geven ook opnieuw een platform aan opkomend talent zoals (micro)brouwerij Blomme Caes uit Gent, Mareklop uit Lokeren, Skollman uit Maldegem en Brouwerij 9900 uit Eeklo. Ierbius uit Kleit en Ambibrew uit Adegem zijn er al voor de derde keer bij. De appreciatie van onze bezoeker voor Dutch Bargain uit Groede en Rodanum uit Aardenburg, onze twee Zeeuwse brouwers, was vorige editie zo groot dat we hen ook opnieuw een plaats geven. Brouwerij De Vier monniken uit Brugge en de bekende brouwerij Van Steenberge uit Ertvelde sluiten het rijtje af.”

De organisatoren van het Maldegems Bierfestival zullen op het terrein voor de K-ba een buitenbar plaatsen, waardoor hun evenementenlocatie zowel binnen als buiten groter wordt. Er wordt ook een springkasteel geplaatst en bezoekers kunnen voor een hapje terecht aan een foodtruck. “Verder lanceren we een uniek proefglas, dat de mensen mee naar huis kunnen nemen, en voor het eerst kunnen bezoekers ook het ‘Beste Maldegems Bier’ verkiezen”, besluit Roeland gedreven.