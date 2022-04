Prizma Heilige Familie kaart voor ontbijtproducten

De ouderraad van Prizma Heilige Familie op de Bosmolens organiseert naar jaarlijkse gewoonte een kaarting voor lekkere ontbijtproducten. Iedereen is welkom op vrijdag 22 en zaterdag 23 april in de polyvalente zaal van de school voor een spelletje kaart, een hapje en een drankje.

De ouderraad van de Prizma Heilige Familie organiseert jaarlijks verschillende activiteiten om de schoolwerking te ondersteunen. In de maand maart is er normaal een kaarting, maar die komt dit jaar iets later dan anders.

“We stelden onze kaarting even uit door corona. We zijn heel blij dat we die nu toch kunnen laten plaatsvinden”, legt Tamara D’hondt, voorzitter van de werkgroep kaarting, uit. “Onze werkgroep brengt momenteel alles in gereedheid om er een heel plezant weekend van te maken.”

Kaarten doen ze op de Bosmolens in de polyvalente zaal van de school in de Leenstraat 110. “Op vrijdagavond starten we om 18 uur, op zaterdag is iedereen al welkom vanaf 16 uur. Kaarten kan, maar wie dat niet graag doet, kan gewoon langskomen voor een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje. Er is doorlopend een bar en we zorgen voor een aantal lekkere versnaperingen.” weet Tamara.

Gevarieerd aanbod

“Kaarten zijn het weekend zelf ter plaatse te verkrijgen. De leerlingen van de school kunnen ook kaarten bezorgen. Voor een boekje van vier kaarten betaal je zes euro. Op de kaarting kunnen die kaarten ingewisseld worden voor lekkere ontbijtproducten. Een boekje van vier kaarten is goed voor twee producten. Die gaan van peperkoek en choco tot chocolademelk en verse eitjes. We zorgen voor een gevarieerd aanbod.”

De opbrengst van de kaarting wordt goed besteed. “We gebruiken alle winst rechtstreeks voor de schoolwerking en dus voor onze leerlingen. We kunnen altijd extra pedagogisch materiaal gebruiken of we zorgen voor een financieel steuntje bij verschillende activiteiten. We denken altijd in de eerste plaats aan de leerlingen op onze school”, klinkt het bij de werkgroep.

Extra activiteit

“Jaarlijks kunnen we rekenen op heel wat sponsors waardoor we onze producten bijvoorbeeld aan een voordelige prijs kunnen aankopen. We zijn hen daar erg dankbaar voor. Het kaartweekend zelf kunnen we dan weer beroep doen op leden van de ouderraad en de leerkrachten van de school zodat alles vlotjes verloopt.”

Op zaterdag 23 april is er naast de kaarting ook een extra activiteit voor de kinderen die hun ouders vergezellen. “We spelen op zaterdag vanaf 16.30 uur een leuk bingospel. Wie wil, kan hieraan deelnemen en zo ook een mooie prijs in de wacht slepen.”

De kaarting voor ontbijtproducten is er op vrijdag 22 april vanaf 18 uur en op zaterdag 23 april vanaf 16 uur in de polyvalente zaal van de school in de Leenstraat 110.

(MV)