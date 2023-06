Primeur voor Brugs Bier Festival: voor het eerst in 40 jaar weer een Brugse pils

Tijdens het Brugs Bier Festival dit weekend in het BMCC pakt de Brugse brouwerij ‘Bourgogne des Flandres’ uit met vier nieuwe bieren. Opmerkelijk : één ervan is de nieuwe Brugse pils ‘Lidlos’. Voor het eerst in 40 jaar wordt in de Brugse binnenstad opnieuw een pils gebrouwen. En dat in tijden dat de pils in de verdrukking is en bierliefhebbers speciale bieren van hoge gisting verkiezen…

We spreken af met de Brugse brouwers Thomas Vandelanotte en Ruben Gailliaert in de Katuizerinnenstraat in Brugge. Een vrachtwagen is net 3 ton mout aan het leveren voor de nog jonge brouwerij Bourgogne des Flandres, die in 2015 met eeuwenoude Brugse tradities aanknoopte. Het kreeg hiervoor de zegen kreeg van Anthony Martin, die aan het hoofd staat van een heuse brouwerijgroep, met als moederhuis brouwerij Timmermans in Dilbeek.

Speeltuin

“We hebben 20 hectoliter van onze nieuwe pils gebrouwen”, vertelt Bruggeling Thomas Vandelanotte. “Dat is voldoende voor het Brugs Bier Festival en om de zomer door te komen in de gelagzaal van onze brouwerij. Het is een testbier. Of het nadien commercieel op de markt gebracht wordt, hangt af van de nv John Martin.”

Samen met zijn kompaan Ruben Gailliaert mocht meester-brouwer Thomas Vandelanotte de voorbije jaren volop experimenteren en nieuwe bieren creëren. Een soort ‘Brewer’s Playground’, een speeltuin van innovatie. Dat leverde in acht jaar tijd al een dozijn testbieren op, die nadien door brouwerij Timmermans gecommercialiseerd werden. Succesbier tot nu toe is natuurlijk de Bourgogne des Flandres, een Brugse Bruinen Os geblend met Lambic.

Traditie

Waarom in ‘s hemelsnaam kiezen voor een ‘slappe pils’, die door vele doorwinterde bierdrinkers enigszins verguisd wordt? Thomas Vandelanotte: “We wilden terug aanknopen met een Brugse traditie. Tot in 1968 heeft brouwerij Aigle Belgica in de Elisabeth Zorghestraat de legendarische BAB Pils gebrouwen. Een succesverhaal. Nadien pakte brouwerij ‘t Hamerken tot 1983 uit met de Triumph Pils. De goesting was groot om na veertig jaar opnieuw een pils te brouwen, op de oude ambachtelijke manier.

“Pils is een bier van lage gisting, in tegenstelling tot de speciale bieren. Dat betekent dat de gisting plaats vindt onderaan de tanks en onder lagere temperaturen. Bieren van hoge gisting maken meer aroma’s aan, in feite is het productieproces voor een pils technisch gezien delicater. Je kunt makkelijker problemen krijgen tijdens de gisting.”

Reinheitsgebot

“Pils heeft in de twintigste eeuw de wereld veroverd, omdat die lichter in alcohol is en dus vlotter gedronken wordt. Wij hebben ons voor ons recept gebaseerd op de oorspronkelijke Duitse en Tsjechische pilsen, die na de hoofdgisting drie weken blijven ‘lageren’. In feite is hij conform het Duitse Reinheitsgebot, de ingrediënten zijn enkel gerstemout, water, gist en hop.”

“Vrij uniek is dat we bij het brouwen open gistingsbaden gebruiken. Vandaar de naam van onze nieuwe bier ‘Lidlos’, of ‘zonder deksel’. Grote brouwerijen hanteren voor hun pilsen om commerciële redenen hoge, gesloten tanks van 4.000 hectoliter. Brede, open tanks nemen veel meer plaats in, je kunt dus veel minder produceren.”

“Dankzij die open gisting is onze pils wat fruitiger en ronder van smaak. Maar ook wat bitterder dan de andere Belgische pilsen. En hij is ongefilterd, waardoor hij wat troebel van kleur is. De Brugse Autonome Bierproevers hebben ‘Lidlos’ al kunnen beoordelen. Onlangs hielden we een blinde proeverij, waarbij de BAB-leden twaalf verschillende pilsen konden testen. Bijna niemand in de groep kon zijn favoriete pils benoemen. Zelfs Jupiler niet! Als verrassingsbier werd onze Brugse pils unaniem tot de lekkerste verkozen”, glundert Thomas Vandelanotte.

Denise

De Brugse brouwerij trekt met vier nieuwe bieren naar het Brugs Bier Festival. Die kregen allemaal een naam die een knipoog zijn naar een bekend liedje: ‘Lidlos’ (naar ‘Atemlos’ van Hélène Fischer), ‘Rasp Barry White’ (een Kettle Sour met frambozen en braambessen) en ‘I come from a Galaxy Down Under’ (een Cold IPA met de Australische hopsoort Galaxy) en ‘Denise’ (de punkhit van Blondie, in feite de Triplen Os).

En er kom nog meer aan. Brouwer Ruben Gailliaert wil dit jaar nog uitpakken met een witbier. Leuk detail: het Brugse testlabo van Bourgogne des Flandres zorgde vorig jaar al voor een primeur: voor het eerst in de Belgische geschiedenis pakt een nonnenklooster uit met een bier! Thomas Vandelanotte: “We hebben voor de zusters van de abdij van Maredret een amberkleurig bier met hergisting op de fles gecreëerd, met name de Maredret Altus. De enige voorwaarde die de zusters ons stelden, was dat er kruiden in het bier verwerkt moesten worden. Deze Benedictinessen volgen niet alleen ‘Ora et Labora’, de regel van Sint-Benedictus, maar hebben ook een passie voor de twaalfde eeuwse mystica Hildegard van Bingen. Zij heeft voorschriften opgesteld voor het gebruik van kruiden. Ze schreef onder meer dat hop met mate de paters tot rust brengt. Maar te veel hop – te veel bier dus – zorgt ervoor dat ze de zusters lastigvallen…”