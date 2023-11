‘Press Play’: 128e bloemencorso duikt in de gamewereld

In Blankenberge is zaterdagavond het thema voor het 128e bloemencorso voorgesteld. ‘Press Play’ wordt één lange ode aan de gamewereld. “Een digitale wereld in bloemen: het wordt boeiend om te zien hoe de corsogroepen hiermee aan de slag gaan”, aldus regisseur Davy De Wolf.

Het wordt zijn derde editie als regisseur, en De Wolf staat ditmaal voor de moeilijke taak om het showgehalte van vorig jaar – ‘The Greatest Parade’ – te evenaren. Zaterdagavond werd in het casino alvast wel de nieuwsgierigheid gewekt: ‘Press Play’ belooft opnieuw een bijzonder kleurrijke editie te zullen worden. “Ik vertrek voor de corsothema’s graag vanuit mijn eigen leefwereld. En als je veertig wordt, kijk je al eens graag terug op je jeugd. Als je dan ook nog eens een dochtertje hebt dat geen moment kan zwijgen over Super Mario, dan komt de inspiratie vanzelf”, glimlacht De Wolf.

Van Pac-Man en Donkey Kong tot Angry Birds en Candy Crush: de aanwezige corsogroepen kregen zaterdagavond al meteen wat ideetjes mee naar huis. “Het is alvast een heel dankbaar thema naar herkenbaarheid toe: computerspelletjes zoals Tetris kent iedereen. Of ik denk nu bijvoorbeeld aan de Pokémon Go-hype van enkele jaren terug. Daar vallen ook wel leuke dingen mee te doen. Super Mario en Lara Croft zijn bovendien van alle tijden hé. Die figuurtjes blijven populair. En de retrogames van Arcade kunnen zeker ook weerklank vinden bij een ouder publiek. Het lijkt me dus een thema waar je alle kanten mee op kan”, aldus De Wolf.

Virtuele toer

Het 128e corso gaat kortom de virtuele toer op. “Een digitale wereld in bloemen: benieuwd hoe de corsogroepen en wagenbouwers hiermee aan de slag zullen gaan. Maar ook op vlak van figuratie en muziekkeuzes belooft het een uitdaging te worden: we proberen altijd een verhaal te vertellen”, besluit De Wolf.