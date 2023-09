Presentator Tinekesverkiezingen Erik ‘Burkemeester’ geeft na 25 jaar fakkel door

Erik Burke, ‘Burkemeester van Heule’, stopt als presentator van de Tinekesverkiezingen. Na 25 jaar de verkiezingen in goede banen te leiden geeft hij de fakkel door. Hierbij sluit Erik met een recordaantal jaren aan in het lijstje van voorgaande presentatoren Gert Verhulst, Zaki, Ro Burms, Pros Verbruggen en Marc Claerhout. Zijn opvolger is nog niet bekend.

Erik eerste ervaring met de Tinekesfeesten was in 1995, toen hij er te gast was als juryvoorzitter. Hij stond toen volop in de belangstelling als acteur in Wittekerke. Gert Verhulst was dat jaar de presentator, maar vier jaar later nam Erik de fakkel van hem over.

“Presenteren was toen iets wat ik nog nauwelijks had gedaan, dus het aanbod was best spannend. Maar ik begreep snel dat vooral die ongelofelijke kandidates in de schijnwerpers moesten staan en niet ik, een gedachte die meteen rust bracht”, vertelt Erik Burke.

“Bovendien worden de verkiezingen altijd gestuurd door een geweldige werkgroep. Ze hebben mij altijd gecoacht waar nodig en hartelijk ontvangen. Daardoor voelde ik mij van meet af aan thuis in Heule, dat ik als een geweldig dorp heb leren kennen, vol mensen die zich met hart en ziel inzetten voor die unieke feesten.”

Een kwarteeuw presentator van de Tinekesverkiezingen: dat is niet voor iedereen weggelegd. “Ik heb vooral nooit gedacht dat ze mij 25 jaar zouden willen als presentator”, lacht hij.

“Na Wittekerke heb ik nog vaak televisieprojecten gehad, maar ik focuste toch vooral op kleine theaterproducties. Dan ben je opeens veel minder een BV natuurlijk. Maar wat blijkt? De Heulenaars zijn trouw aan hun tradities en zo werd ik een wezenlijk onderdeel van de verkiezingsavonden. Veel jonge mensen hebben het nooit anders gekend dan met mij op het podium. Daar komt bij de 60ste editie gelukkig verandering in (lacht)”.

Vereerd

Tijdens zijn 20ste editie als presentator werd Erik op het podium vereerd met een uniek burgemeesterslint voor de ‘Burkemeester van Heule’.

“Dat was niet alleen een verrassende bedanking, maar ook nog eens geweldig geestig gevonden.” Sindsdien koestert Erik zijn titel. Het lint hangt op een prominente plaats in zijn huiskamer en hij draagt het ook vol trots tijdens de proclamaties.

Veel jonge mensen hebben het nooit anders gekend dan met mij op het podium – Erik Burke

“De echte burgemeester moest me wel telkens assisteren om het lint op de juiste wijze te knopen”, lacht hij. “Vanaf deze week loop ik ook in Antwerpen rond met een uniek Tinekes-shirt en op mijn nieuwste gilet prijkt een prachtig Tinekesjuweel. Kijk, ik heb er nooit een strategische carrièrekeuze op na gehouden: ik ben altijd gegaan waar ik welkom was. Het is dus geen toeval dat de Tinekesfeesten mijn langstlopende opdracht geworden is.”

Waarom komt de ‘Burkemeester van de Heule’ eigenlijk niet in Heule wonen? “Wat vriendschappen en gezelligheid betreft zou ik geen seconde aarzelen. Maar ik ben zelf een uitgeweken West-Vlaming die in Antwerpen ging studeren en daar bleef hangen. De stad ligt centraal om zowel in Vlaanderen als Nederland rond te toeren en heeft natuurlijk een veel groter aanbod wat betreft musea, winkels, restaurants enzovoort.”

Erik weet nog niet of hij de presentatorrol zal missen. “Vandaag zou ik nee zeggen, omdat ik echt wel behoorlijk moe ben als ik vanuit Heule terug naar huis rijd. Ik ben 60 geworden en merk dat ik sneller dan vroeger overprikkeld raak. Ik hoop er wel bij te zijn volgend jaar, dus helemaal loslaten kan ik het nog niet.”

Klein museum

Erik maakt ook al 25 jaar lang gepersonaliseerde t-shirts. “Dat idee is in het eerste jaar ontstaan. Natuurlijk wilde ik er die avond goed uitzien, maar ik had geen zin om telkens nieuwe outfits te moeten kopen. Het is ook nooit anders geweest dan dat ik drijfnat van het podium kwam en dan zijn een hemd en een vest een stuk minder handig dan t-shirts.”

De shirts gaven Erik de kans om zelf creatief aan de slag te gaan. Op het coronajaar na stond hij 25 keer op het podium. “Er zijn dus 48 t-shirts in omloop die ik na de feesten telkens als een relatiegeschenkje in Heule achterliet. Tijd voor een klein museum”, lacht hij. “De Tinekesfeesten doen het al bijna 60 jaar schitterend en ik heb niet de indruk dat ze van plan zijn om er mee op te houden. Ik zou zeggen: jullie zijn uniek, op naar de 100!”