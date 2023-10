Première van Eau Revoir zorgt voor beleving aan verlaagde Leieboorden: “Hiermee plaatsen we de Leie ook tijdens de herfst in de kijker”

Eau Revoir is een gloednieuw eventconcept waarbij je ‘s avonds gratis kan genieten van een bijzonder lichtspektakel waarbij projecties op een fontein op het water dansen. De eerste editie van Eau Revoir ging gisteren van start aan de verlaagde Leieboorden en loopt nog tot en met 8 oktober.

“Waterbeleving wordt vaak gelinkt aan de zomer, met Eau Revoir plaatsen we de Leie ook tijdens de herfst in de kijker”

Eau Revoir kadert binnen een ruimer aanbod aan nieuwe events onder de noemer ‘WaterSferen’ om meer beleving te creëren naast, op en in het water in de Leiestreek. “Met dergelijke evenementen willen we aandacht geven aan de vele wateren die onze streek heeft. Waterbeleving wordt vaak gelinkt aan de zomer, met Eau Revoir plaatsen we de Leie ook tijdens de herfst in de kijker. Het idee is om bovenlokaal mensen naar hier te krijgen. De horecaterrasjes zaten alleszins goed vol”, vertelt Thomas Gits (32), sinds vorig jaar projectmedewerker bij Toerisme Leiestreek.

“We kozen Kortrijk als eerste locatie omdat de stad investeert in haar waterwegen en die zien als een troef”

Eau Revoir is een ode aan het water, een creatief en uniek lichtspektakel met enkele knipogen naar de natuur, cultuur en belevingen die je in de Leiestreek kan ervaren zoals een vrouw die passeert op een supboard. “De lichtprojecties met kleur van deze schaal zijn uniek in Vlaanderen. We kozen Kortrijk als eerste locatie omdat de stad investeert in haar waterwegen en die zien als een troef. Dan denk ik aan de verdere verlaging van de Leieboorden, Buda Beach en verschillende soorten waterplezier zoals sups en bootjes.”

Praktisch

Na deze première van Eau Revoir in Kortrijk, volgen er nog drie edities: aan de Leie in Deinze van 13 tot en met 15 oktober, aan de Kleine Bassin in Roeselare van 3 tot en met 5 november, en aan Machelenput in Machelen-aan-de-Leie van 15 tot en met 17 december. Eau Revoir gaat telkens ‘s avonds in het weekend door vanaf 20 uur. De voorstelling duurt ongeveer een kwartier en wordt telkens herhaald op het uur en op het halfuur. De laatste voorstelling is om 22.30 uur. Kijkers kunnen napraten met een hapje of drankje ter plaatse. Meer info over Eau Revoir vind je op www.toerismeleiestreek.be/watersferen.