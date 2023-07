Prachtig weer en veel volk op vijftigste editie van de Gapersfeesten in Geluwe

De vijftigste editie van de Gapersfeesten in Geluwe is dankzij het prachtig weer en het divers programma een meevaller geworden. Al was het niet op de koppen lopen door de hitte in de namiddag. De organisatoren van Gilwe 2.0 zorgen weer voor een vijfdaagse. Zondag is er in de feesttent nog een Gaperseetfestijn. Hiervoor zijn er 230 mensen ingeschreven.

Woensdag begon het met een kindershow. “Met een heel grote opkomst”, zegt voorzitter Eveline Dobbels. “Donderdag voor de senioren was het met zo’n 330 aanwezigen ook een succes. Met zangen en dansen was er alvast veel ambiance.”

Geluk met weer

In de voormiddag nam Eveline met de majorettes van de harmonie Sint-Cecilia deel aan de stoet. In de namiddag verkocht ze croques en braadworsten aan haar slagerij Q-Linair in de Beselarestraat. “We hebben groot geluk met het weer”, vertelt Eveline. “We zijn de vele sponsors en het stadsbestuur zeer dankbaar. Het wordt allemaal duurder, maar het is nog haalbaar. We hebben een gemotiveerd team.”

Luc Descamps kwam einde jaren negentig in het Gaperscomité en behoort nog altijd tot de organisatoren. Samen met de voorzitter is hij de enige van de vorige ploeg die aan boord bleef. “Na twee jaar niet door corona trok ik het eigenlijk weer op gang”, zegt hij. “De sfeer in Gilwe 2.0 zit goed.”

Weer Gapersstoet?

Vroeger was er om de vijf jaar een Gapersstoet en is het zeer de vraag of die ooit terugkomt. “Alles staat open, we zitten met ideeën”, lacht de dakwerker.